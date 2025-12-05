Estos cuatro municipios del Valle del Cauca tendrán fuerte inversión en turismo

Ante el crecimiento del turismo en Colombia, este tipo de actividades se han vuelto en un área primordial en las autoridades locales que buscan manera de potenciar la oferta y llamar la atención de miles turistas a sus principales destinos, como ha sido el caso del Valle del Cauca en los últimos años.

Ahora, la Gobernación del Valle, en cabeza de Dilian Francisco Toro, anunció una inversión de más de 26.000 millones de pesos para cinco municipios, puntualmente para cinco proyectos que impulsarán el turismo del departamento.

“Desde la Gobernación estamos impulsando una transformación histórica en la infraestructura turística de nuestro departamento. Tendremos cinco proyectos en los que invertiremos más de $26.000 millones, una apuesta estratégica para dignificar nuestros destinos, fortalecer su competitividad y abrir nuevas oportunidades para las comunidades”, explicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres.

Por eso, los municipios de Alcalá, Roldanillo, Túlua y Ulloa recibirán un fuerte apoyo de inversión multimillonaria para incentivar hasta un 15 % el crecimiento de turistas en estas zonas.



Mural en Roldanillo, Valle, el más grande del mundo a lápiz. Foto: Guinnes World Records.

Alcalá, Roldanillo, Tulúa y Ulloa cecibirán inversión en turismo