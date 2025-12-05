En vivo
Tragedia en Huila: dos primos murieron tras choque con camioneta que se saltó semáforo en rojo

Tragedia en Huila: dos primos murieron tras choque con camioneta que se saltó semáforo en rojo

Los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia para los jóvenes de 23 y 24 años.

