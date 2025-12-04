En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Dos personas fallecieron calcinadas en un accidente de tránsito en el Huila

Dos personas fallecieron calcinadas en un accidente de tránsito en el Huila

El trágico siniestro vial ocurrió en jurisdicción del municipio de Campoalegre en la vía Neiva – Garzón.

Publicidad

Publicidad

Publicidad