Asesinan a dos campesinos en zona rural de Algeciras, Huila; autoridades investigan

Consternados se encuentran los habitantes de la zona rural del municipio de Algeciras, Huila, por el asesinato de dos personas, al parecer cometido por hombres armados, en hechos ocurridos en el centro poblado de El Paraíso.

Las víctimas de este ataque con arma de fuego fueron identificadas como Jhonatan Polanía Marín y Óscar Fabián Suaza, residentes en la vereda El Arenal, quienes se dedicaban a diferentes actividades del campo.

De acuerdo con las autoridades, una de las víctimas falleció en el lugar de los hechos, mientras que la otra persona alcanzó a ser trasladada con signos vitales al hospital local de Algeciras, donde perdió la vida por la gravedad de las heridas.

“Recibimos la información de un doble asesinato en la vereda El Arenal, del centro poblado de El Paraíso, a 50 minutos del casco urbano de Algeciras. Las víctimas son Jonathan Polanía y Óscar Fabián Suaza. La Policía Judicial se trasladó hasta el lugar para cumplir con los actos urgentes”, dijo el mayor Héctor Silva Trujillo, comandante del Distrito Dos de Policía en el Huila.



Entre tanto, investigadores de la Sijín, con el acompañamiento del Ejército Nacional, se encuentran en la zona adelantando las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de este doble homicidio.