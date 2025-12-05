Famosa presentadora de televisión se desvanece en pleno programa en vivo

Una fuerte preocupación generó en redes sociales el desplome repentino de la reconocida presentadora deportiva Laura Woods, quien perdió el conocimiento en plena transmisión en vivo durante la previa del partido entre las selecciones de Inglaterra y Ghana, disputado en el St. Mary’s Stadium.

El incidente ocurrió mientras el equipo de TNT Sports realizaba su cobertura habitual desde el terreno de juego. Woods, de 38 años, conversaba con sus compañeros cuando, de manera súbita, se desestabilizó y cayó sobre ellos. Los presentadores que la acompañaban reaccionaron de inmediato para evitar que golpeara el suelo.

Ante la gravedad del momento, la cadena cortó la toma de manera inmediata y envió a comerciales. A su regreso, Woods ya había sido retirada del set y su labor fue asumida por la periodista Katie Shanahan, quien informó brevemente que su colega había tenido que abandonar la transmisión por un problema de salud.

Horas después, la propia Woods recurrió a sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. En un mensaje publicado en Instagram, explicó que los médicos le diagnosticaron un virus que le provocó malestar repentino, por lo que necesitaba reposo e hidratación. También aseguró que se encuentra evolucionando favorablemente.



👀 👉 LA PRESENTADORA DEPORTIVA BRITÁNICA 🇬🇧 LAURA WOODS SE DESMAYA EN PLENO DIRECTO DURANTE LA TRANSMISIÓN DE UN PARTIDO.https://t.co/N3cE39PwDv pic.twitter.com/P2hv9D4wMt — YOLANDA RODRÍGUEZ VILLORIA (@VilloriaYolanda) December 5, 2025

Laura Woods es una de las presentadoras deportivas más reconocidas en el Reino Unido, destacada por su trabajo en coberturas de fútbol masculino y femenino, y actualmente figura principal en TNT Sports. Su desvanecimiento se viralizó rápidamente, generando miles de comentarios y muestras de apoyo de fanáticos y colegas.

