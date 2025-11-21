Indignación en Italia por salsa “carbonara” que consideran fraudulenta: “Es inaceptable”

Un frasco de salsa carbonara vendido en el Parlamento Europeo, en Bruselas, desató una ola de críticas en Italia debido a que, según sus detractores, no respeta los ingredientes tradicionales de la receta. La compañía responsable del producto, sin embargo, restó importancia a la controversia.

Las objeciones no tardaron en aparecer: ¿crema en una carbonara?, ¿panceta?, ¿y una etiqueta adornada con la bandera italiana? Fue el ministro de Agricultura de Italia, Francesco Lollobrigida, quien difundió la primera crítica en redes sociales, acompañada de una fotografía del frasco.

El ministro cuestionó que la salsa contuviera panceta, similar al tocino, algo que, para muchos italianos, constituye una falta de respeto gastronómico. “Es inaceptable ver estos productos dentro del Parlamento Europeo”, afirmó, anunciando la apertura de una “investigación” inmediata.

La polémica escaló cuando otros miembros de Hermanos de Italia, el partido de extrema derecha de la primera ministra Giorgia Meloni, respaldaron la queja. El eurodiputado Carlo Fidanza reprochó el uso de símbolos y referencias italianas en productos que, según él, “no tienen nada de italianos”, calificando la práctica de engañosa. Incluso aseguró haber enviado una carta de protesta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.



Desde Delhaize, la cadena belgo-neerlandesa que comercializa la salsa y opera una tienda en los bajos del Parlamento, expresaron sorpresa por la magnitud del revuelo. Un portavoz afirmó a la AFP que tanto el nombre como el empaquetado cumplen con la normativa vigente.

La empresa añadió que las autoridades ya realizaron una inspección oficial en las instalaciones de su proveedor italiano y no detectaron irregularidades. “No vemos razón para modificar el producto ni su presentación. Seguirá disponible en nuestros estantes”, insistió la cadena.

De acuerdo con la información publicada en la web de la marca, la salsa lleva crema, leche, panceta ahumada y quesos italianos Pecorino y Grana Padano. La receta italiana tradicional, en cambio, se elabora sin crema ni panceta, y utiliza carrillera de cerdo curada, pecorino, huevo y pimienta.