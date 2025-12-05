Dinero extra con el subsidio familiar: estas personas pueden reclamarlo, conozca monto y requisitos

En Colombia existen varios subsidios que benefician a los ciudadanos como Renta Ciudadana, Renta joven, Colombia Mayor y Devolución del IVA. No obstante, hay otras ayudas monetarias que se brindan por medio de entidades privadas como el subsidio familiar.

Esta subvención está regulada por la Ley 21 de 1982 y se creó con el fin de aliviar las cargas en el hogar para aquellos que son cabeza de familia o tienen pocos ingresos mensuales. Para muchos, el dinero llega en el momento adecuado, pues sirve como dinero extra para la temporada navideña.

¿Quiénes pueden reclamar el subsidio familiar en Colombia?

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el subsidio familiar en Colombia es “una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios, a través de las cajas de compensación familiar, las cuales obran como operadoras y administradoras de estos recursos”.

Al subsidio acceden:



Los hijos legítimos, naturales, adoptivos o hijastros no mayores de 18 años.

Hermanos huérfanos de padres que convivan y dependan económicamente del trabajador afiliado no mayores de 18 años.

Los padres mayores de 60 años, siempre y cuando ninguno de los dos reciba renta, pensión, ni salario.

El o la cónyuge o compañero permanente del trabajador que no cuente con vinculación laboral o ingreso alguno y realice actividades de cuidado de una persona con discapacidad debidamente certificada por la EPS, deberán acreditar los requisitos mencionados según la Ley 2225 artículo 8.

Además, hay que tener en cuenta que si los hijos o beneficiarios se encuentran entre los 12 y los 18 años con 11 meses de edad, se debe actualizar el certificado escolar para disfrutar de este beneficio. Pero antes, hay que registrar a los beneficiaros en el grupo familiar del titular.

Asimismo, el beneficio se otorga de manera mensual y el monto depende del número de integrantes en la familia y si son menores de edad.

Los valores por hijo o beneficiario estipulados para 2025 son:



$65.100 por cada hijo(a) o persona beneficiaria.

$130.200 por cada hijo(a) o persona beneficiaria en condición de discapacidad.

$74.865 por cada hijo(a) o persona beneficiaria de trabajadores en empresas del sector agropecuario.

$149. 730 por cada hijo(a) o persona beneficiaria de trabajadores en empresas del sector agropecuario, con personas beneficiarias en condición de discapacidad.

Requisitos para acceder al subsidio familiar

Los interesados en acceder al subsidio deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estar afiliado a una caja de compensación y acreditar la condición de las personas a cargo (de no estar afiliado, el titular debe afiliarse e inscribir a los beneficiarios).

Recibir una remuneración mensual fija o variable que no sobrepase cuatro veces el salario mínimo mensual legal vigente.

Haber laborado un mínimo de 96 horas durante el respectivo mes.

¿Dónde y cuándo cobrar el subsidio familiar?

El subsidio llega de manera mensual y está disponible el último día de cada mes. Para cobrarlo, los beneficiarios deben acudir a las plataformas habilitadas por la caja de compensación o en los siguientes puntos:

