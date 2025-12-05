Dinero extra con el subsidio familiar: estas personas pueden reclamarlo, conozca monto y requisitos

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En Colombia existen varios subsidios que benefician a los ciudadanos como Renta Ciudadana, Renta joven, Colombia Mayor y Devolución del IVA. No obstante, hay otras ayudas monetarias que se brindan por medio de entidades privadas como el subsidio familiar.
Esta subvención está regulada por la Ley 21 de 1982 y se creó con el fin de aliviar las cargas en el hogar para aquellos que son cabeza de familia o tienen pocos ingresos mensuales. Para muchos, el dinero llega en el momento adecuado, pues sirve como dinero extra para la temporada navideña.
De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el subsidio familiar en Colombia es “una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios, a través de las cajas de compensación familiar, las cuales obran como operadoras y administradoras de estos recursos”.
Al subsidio acceden:
Además, hay que tener en cuenta que si los hijos o beneficiarios se encuentran entre los 12 y los 18 años con 11 meses de edad, se debe actualizar el certificado escolar para disfrutar de este beneficio. Pero antes, hay que registrar a los beneficiaros en el grupo familiar del titular.
Asimismo, el beneficio se otorga de manera mensual y el monto depende del número de integrantes en la familia y si son menores de edad.
Los valores por hijo o beneficiario estipulados para 2025 son:
Los interesados en acceder al subsidio deben cumplir con los siguientes requisitos:
Publicidad
El subsidio llega de manera mensual y está disponible el último día de cada mes. Para cobrarlo, los beneficiarios deben acudir a las plataformas habilitadas por la caja de compensación o en los siguientes puntos: