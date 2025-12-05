En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Dinero extra con el subsidio familiar: estas personas pueden reclamarlo, conozca monto y requisitos

Dinero extra con el subsidio familiar: estas personas pueden reclamarlo, conozca monto y requisitos

Para muchos el subsidio llega como una ayuda adicional brindada de manera mensual. Estos son los requisitos y el monto económico al que pueden acceder.

Publicidad

Publicidad

Publicidad