En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Aumentaron 14% las ventas en Black Friday en Bogotá

Aumentaron 14% las ventas en Black Friday en Bogotá

De acuerdo con Fenalco Bogotá el ticket promedio fue de 650 mil pesos en los comercios de la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad