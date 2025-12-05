Aumentaron 14% las ventas en Black Friday en Bogotá

El comercio de Bogotá vivió un Black Friday 2025 mejor de lo previsto. De acuerdo con un sondeo realizado por Fenalco Bogotá Cundinamarca, la jornada dejó cifras superiores a las registradas el año pasado, impulsadas tanto por la afluencia en las tiendas físicas como por el dinamismo de las ventas digitales.

Frente al balance, el director del gremio, Juan Esteban Orrego, destacó que los resultados reflejan la solidez del comercio formal en la capital.

“Este Black Friday confirma el dinamismo, la capacidad de adaptación y la fuerza del comercio bogotano. Tuvimos más clientes, mayores tickets y un crecimiento

impulsado por la tienda física y el canal online. Desde Fenalco Bogotá reiteramos que la clave es seguir fortaleciendo el comercio formal; es allí donde se generan empleos, inversión y confianza para la ciudad”, indicó.



Los empresarios reportaron un crecimiento del 20% en visitantes y un incremento de más del 14% en sus ventas totales, acompañado de un ticket promedio que llegó a $650.000. Aunque el día central fue el viernes, el sector decidió extender las promociones hasta el lunes, lo que permitió mantener el flujo de compradores durante todo el fin de semana.

Los mayores movimientos se registraron el sábado y domingo, especialmente en la tarde y la noche, lo que confirmó que las familias aprovecharon el tiempo libre para realizar sus compras. En paralelo, el comercio electrónico mostró una de sus mejores participaciones en este tipo de jornadas: algunas grandes superficies reportaron aumentos cercanos al 40% en sus ventas online, consolidando la mezcla entre canales físicos y digitales.