Lotería de Santander, resultados del sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

La Lotería de Santander volvió a llenar de expectativa a miles de jugadores en todo el país con su sorteo número 5047, realizado el viernes, 5 de dicieimbre 2025. En esta ocasión, el premio mayor de $6.000 millones fue despachado a Bucaramanga y favoreció a un billete vendido en Bogotá. Además, decenas de apostadores en diferentes regiones también resultaron ganadores gracias a los premios secos incluidos en el plan de premios.

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5047

Premio mayor de $6.000 millones

agonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, billete vendido en Bogotá, que quedó con el codiciado premio de $6.000 millones.



Premios secos y plan de premios

Además del premio principal, la Lotería de Santander entregó una completa gama de premios secos, organizados por valor, que beneficiaron a numerosos jugadores en distintas zonas del país.

A continuación, se detalla la lista oficial de secos del sorteo 5047.



Verificación oficial de los resultados

Los resultados aquí recopilados tienen un carácter informativo. En caso de duda, error o inconsistencia, la única información válida es la publicada en el acta oficial del sorteo por la Lotería de Santander.

Por ello, se recomienda a los jugadores verificar siempre sus números a través de los canales oficiales de la entidad antes de realizar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Santander?

Para cobrar cualquier premio es obligatorio presentar el billete original en buen estado, sin enmendaduras, alteraciones ni daños que dificulten comprobar su autenticidad.



Premios superiores a $3 millones

Los ganadores de premios mayores a $3 millones deben:



Acercarse a las oficinas de la L otería de Santander en Bucaramanga.

Allí se realiza la validación del billete y se gestiona el pago de forma segura, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad.

Premios menores

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse:



En agencias distribuidoras autorizadas, o

Directamente con el lotero de confianza, según las condiciones del punto de venta y las políticas de cada distribuidor.

Descuentos de ley aplicados a los premios

De acuerdo con la normativa vigente, todos los premios de la Lotería de Santander están sujetos a retenciones e impuestos.

Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 para 2025), se aplican:



17 % de impuesto a ganadores, destinado a la Secretaría de Salud de Santander.

destinado a la Secretaría de Salud de Santander. 20 % de retención en la fuente, destinada a la DIAN.

Para premios inferiores a 48 UVT, únicamente se aplica el:



17 % de impuesto a ganadores.

Es fundamental que los jugadores tengan en cuenta estas deducciones al calcular el valor neto que finalmente recibirán.



¿Cuándo juega la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander realiza su sorteo ordinario todos los viernes a las 11:00 p.m.

Quienes deseen seguir el sorteo pueden:



Asistir de manera presencial a las instalaciones de la Lotería de Santander.

Ver la transmisión en vivo a través del canal TRO.

Consultar el resultado del premio mayor y de los premios secos en las redes sociales oficiales y en la página web de la entidad.

Así, cada viernes se renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en la suerte y en la tradición de la Lotería de Santander, uno de los juegos de azar más representativos del país.