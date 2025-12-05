Lotería de Santander, resultados del sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería de Santander volvió a llenar de expectativa a miles de jugadores en todo el país con su sorteo número 5047, realizado el viernes, 5 de dicieimbre 2025. En esta ocasión, el premio mayor de $6.000 millones fue despachado a Bucaramanga y favoreció a un billete vendido en Bogotá. Además, decenas de apostadores en diferentes regiones también resultaron ganadores gracias a los premios secos incluidos en el plan de premios.
agonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, billete vendido en Bogotá, que quedó con el codiciado premio de $6.000 millones.
Además del premio principal, la Lotería de Santander entregó una completa gama de premios secos, organizados por valor, que beneficiaron a numerosos jugadores en distintas zonas del país.
A continuación, se detalla la lista oficial de secos del sorteo 5047.
Los resultados aquí recopilados tienen un carácter informativo. En caso de duda, error o inconsistencia, la única información válida es la publicada en el acta oficial del sorteo por la Lotería de Santander.
Por ello, se recomienda a los jugadores verificar siempre sus números a través de los canales oficiales de la entidad antes de realizar cualquier trámite de cobro.
Para cobrar cualquier premio es obligatorio presentar el billete original en buen estado, sin enmendaduras, alteraciones ni daños que dificulten comprobar su autenticidad.
Los ganadores de premios mayores a $3 millones deben:
Los premios de menor cuantía pueden reclamarse:
De acuerdo con la normativa vigente, todos los premios de la Lotería de Santander están sujetos a retenciones e impuestos.
Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 para 2025), se aplican:
Para premios inferiores a 48 UVT, únicamente se aplica el:
Es fundamental que los jugadores tengan en cuenta estas deducciones al calcular el valor neto que finalmente recibirán.
La Lotería de Santander realiza su sorteo ordinario todos los viernes a las 11:00 p.m.
Quienes deseen seguir el sorteo pueden:
Así, cada viernes se renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en la suerte y en la tradición de la Lotería de Santander, uno de los juegos de azar más representativos del país.