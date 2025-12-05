En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Asesores en vacunas en EEUU recomienda no vacunar a recién nacidos contra la hepatitis B

Asesores en vacunas en EEUU recomienda no vacunar a recién nacidos contra la hepatitis B

Los expertos no modificaron la recomendación de inmunizar contra la hepatitis B en casos en que las madres se han reportadas como infectadas o con estatus inconcluso o desconocido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad