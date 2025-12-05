Novela del Dapre: Recap - programa completo del 5 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 5 de diciembre:
- Giro en la Casa de Nariño: Angie Rodríguez reaparece con Petro y seguirá al frente del Dapre. La directora vuelve al escenario público tras 72 horas de tensión, versiones cruzadas y denuncias graves.
- Se conoce nueva información sobre joven sin licencia que dio instrucciones a más de 40 vuelos por más de una hora en el Aeropuerto El Dorado.
- La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas.
- El Dane informó que en noviembre de 2025 la inflación anual en Colombia alcanzó 5.30 %, una desaceleración respecto al cálculo anual de octubre de este año que se ubicó en 5.51 %.
- La Selección Colombia conoció sus rivales para el Mundial del 2026: Portugal, Uzbekistán y la definición de un repechaje.