Conozca los cierres viales de este fin de semana de Día de Velitas en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad presentó un conjunto de medidas, cierres y desvíos para garantizar la movilidad y la realización de los eventos culturales y deportivos programados para este fin de semana.

El principal evento del fin de semana será la carrera UCI Gran Fondo Bogotá, que se llevará a cabo durante la mañana de este domingo 7 de diciembre. Para permitir el recorrido de los deportistas, la administración estableció cierres totales desde horas de la madrugada en corredores estratégicos como la Autopista Norte, la Carrera 7, la Calle 127 y la vía que conecta a Bogotá con La Calera a través del descenso de Patios.

Los cierres empezarán desde las 10 p. m. del sábado en algunos tramos de la calle 127 y continuarán a partir de las 5 a. m. del domingo en corredores de la Autopista Norte, que permanecerán restringidos hasta las 7 a. m. En vías como la carrera 7 o el corredor hacia Patios, los cierres se mantendrán hasta el mediodía.

Para esta jornada, la Secretaría de Movilidad dispondrá de 42 Guías de Movilidad, 42 Agentes Civiles de Tránsito y 45 Policías de Tránsito que estarán ubicados en los puntos de mayor impacto para orientar a los ciudadanos y gestionar el tráfico en tiempo real.



Como alternativas para quienes se desplacen por el norte de la ciudad, el Distrito recomienda utilizar la calle 100, la calle 116, la calle 134 y la calle 153 para los movimientos oriente-occidente, así como corredores como la carrera 9 y la carrera 19 para los desplazamientos norte-sur.

Movilidad en Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad de Bogotá.

La ciclovía también tendrá ajustes temporales: no operará en el tramo de la calle 116 entre carrera 7 y calle 53, y se habilitará un carril adicional en la carrera 9 para permitir el acceso a los barrios del sector.



Otras novedades y cierres viales para este fin de semana

Desde este 5 de diciembre iniciaron las actividades culturales navideñas, con la inauguración en el Parque El Tunal. Las actividades continuarán este domingo, 7 de diciembre, con desfile de comparsas que tendrá un recorrido especial entre la Plaza Cultural La Santamaría y la Plaza de Bolívar.

Aunque estos eventos no generarán cierres viales, habrá equipos de gestión del tráfico en los alrededores para atender el incremento en la movilidad peatonal y vehicular.

Por otro lado, se llevarán a cabo varios conciertos en la ciudad este fin de semana. El Movistar Arena celebrará los 50 años de carrera del salsero Tito Nieves el sábado, 6 de diciembre. Para facilitar el acceso a este escenario, desde la noche del viernes la diagonal 61C, entre la carrera 28 y la calle 57A, estará habilitada como vía de servicio sin afectar el tránsito hacia el oriente.

En el estadio El Campín, el Grupo Firme ofrecerá dos conciertos el 5 y 6 de diciembre. Para ello se implementarán los cierres habituales de los días de partido, entre ellos la transversal 28, la calle 53B Bis y la calle 57A en su conexión con la Avenida NQS.