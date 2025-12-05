Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna continúa destacándose como uno de los juegos de azar más llamativos dentro del chance colombiano. Su formato, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, sigue cautivando a miles de jugadores que disfrutan de una propuesta diferente, donde la intuición, la astrología y la suerte se entrelazan en cada apuesta. Esta modalidad distintiva ha convertido al sorteo en una de las alternativas más seguidas a nivel nacional.

Resultado oficial del Super Astro Luna – 5 de diciembre de 2025

Durante la noche del viernes, 5 de diciembre de 2025, la transmisión oficial confirmó una nueva combinación ganadora:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

El anuncio mantuvo la expectativa de miles de jugadores que siguieron el sorteo en vivo, atentos a cada momento de la transmisión.



Horarios oficiales del Super Astro Luna

Parte del éxito del Super Astro Luna radica en sus horarios estables, que permiten participar todos los días de la semana. Las horas oficiales del sorteo son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:3 0 p. m.

0 p. m. Lunes festivo: 8:30 p. m.

Esta programación convierte cada noche en una nueva oportunidad para apostar y consultar los resultados oficiales.



Cómo participar en el Super Astro Luna

Ingresar al sorteo es un proceso sencillo, pensado tanto para jugadores habituales como para quienes buscan probar suerte por primera vez. Para participar, el apostador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal. (Opcional) Activar la modalidad Todos los Signos, que permite jugar el mismo número con los 12 signos. Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Este sistema flexible permite adaptar cada apuesta a las preferencias y estrategias de cada jugador.



Dónde realizar las apuestas

Las apuestas pueden efectuarse en los puntos autorizados ubicados en todo el país, lo que garantiza respaldo y seguridad. Los jugadores también pueden consultar los resultados oficiales en las plataformas del operador, donde siempre encontrarán información confiable y actualizada.



Requisitos para reclamar un premio

El proceso de cobro Para reclamar un premio, se debe presentar:



El tiquete original en perfecto estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Tras la verificación correspondiente, el pago se realiza sin complicaciones, fortaleciendo la confianza en uno de los sorteos más populares del chance en Colombia.