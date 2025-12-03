Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más llamativos dentro del chance en Colombia. Su formato, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, continúa cautivando a miles de apostadores que encuentran en este sorteo una mezcla única de intuición, astrología y suerte. Esta propuesta diferenciadora ha convertido al juego en una de las alternativas más seguidas a nivel nacional.

Resultado oficial del Super Astro Luna – 3 de diciembre de 2025

Durante la noche del miércoles, 3 de diciembre de 2025, la transmisión oficial anunció una nueva combinación ganadora. El resultado del sorteo fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

El anuncio mantuvo la expectativa entre los jugadores que siguieron el sorteo en vivo, atentos al desarrollo de cada fase de la transmisión.



Horarios oficiales del Super Astro Luna

La popularidad del Super Astro Luna también se sostiene gracias a sus horarios consistentes, que permiten participar todos los días. Las horas oficiales de juego son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Lunes festivo: 8:30 p. m.

Esta programación convierte cada noche en una oportunidad para apostar y consultar los resultados oficiales.



Cómo participar en el Super Astro Luna

El proceso para jugar es sencillo y accesible tanto para apostadores experimentados como para quienes desean intentar su suerte por primera vez. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal. (Opcional) Activar la modalidad Todos los Signos, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco. Definir el valor de la apuesta, que va desde $500 hasta $10.000, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Este sistema flexible permite adaptar cada apuesta a las preferencias del participante, mezclando estrategia, intuición y afinidad zodiacal.



Dónde realizar las apuestas

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse en los puntos autorizados distribuidos en todo el país, lo que garantiza seguridad y respaldo. Los resultados oficiales también se pueden consultar en las plataformas del operador, asegurando información confiable y actualizada.



Requisitos para reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio es directo y está diseñado para brindar seguridad al ganador. Para cobrar, es necesario presentar:



El tiquete original y en óptimas condiciones.

El documento de identidad original junto con una fotocopia legible.

Tras la verificación, el pago se realiza sin dificultades, reforzando la confianza en uno de los sorteos más populares del chance colombiano.