Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más atractivos del chance en Colombia. Su propuesta, que une un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, ha logrado conquistar a miles de jugadores que disfrutan combinar intuición, astrología y suerte en cada apuesta. Esta fórmula distintiva ha convertido al sorteo en una de las opciones más seguidas en el país.



Resultado del Super Astro Luna – 2 de diciembre de 2025

Durante la noche del martes, 2 de diciembre de 2025, la transmisión oficial reveló una nueva combinación ganadora. El sorteo dejó el siguiente resultado:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Este anuncio mantuvo en expectativa a los apostadores que siguieron el sorteo en vivo, atentos a cada detalle del resultado final.

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna mantiene su popularidad gracias a una programación estable que permite participar todos los días de la semana. Los horarios oficiales son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Lunes festivo: 8:30 p. m.

Esta agenda diaria convierte cada noche en una oportunidad para jugar y consultar los resultados oficiales.

Cómo participar en el Super Astro Luna

Jugar al Super Astro Luna es un proceso sencillo y accesible tanto para apostadores nuevos como para quienes siguen el sorteo con frecuencia. El participante debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal para acompañar la apuesta. (Opcional) Activar la modalidad Todos los Signos, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco. Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Este esquema flexible permite adaptar la apuesta a los gustos y estrategias de cada jugador, uniendo números, intuición y astrología.

Dónde realizar las apuestas

Las apuestas del Super Astro Luna pueden hacerse en los puntos autorizados en todo el territorio nacional, lo que garantiza respaldo y seguridad. Los resultados también están disponibles en las plataformas oficiales del operador, facilitando el acceso confiable y actualizado a la información del sorteo.



Requisitos para reclamar un premio

El proceso de cobro está diseñado para ser claro y seguro. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original, en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Tras la verificación correspondiente, el pago se realiza sin complicaciones, fortaleciendo la confiabilidad de uno de los sorteos más populares del país.