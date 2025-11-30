Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 30 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna continúa destacándose como uno de los juegos de azar más llamativos dentro del chance en Colombia. Su fórmula, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, ha logrado cautivar a miles de apostadores que disfrutan unir intuición, suerte y astrología en cada sorteo. Esta mezcla única lo ha convertido en una de las apuestas más seguidas del país.

Resultado del Super Astro Luna – 30 de noviembre de 2025

La noche del domingo, 30 de noviembre de 2025, dejó un nuevo resultado oficial para quienes siguieron el sorteo en vivo. La combinación ganadora anunciada fue: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna mantiene una amplia participación gracias a su programación diaria, que ofrece múltiples oportunidades para jugar a lo largo de la semana. Los horarios oficiales del sorteo son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Lunes festivo: 8:30 p. m.

Esta agenda constante convierte cada noche en una nueva oportunidad para disfrutar la emoción del sorteo y seguir de cerca los resultados oficiales.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es sencillo y accesible para todo tipo de apostadores, desde quienes realizan su primera jugada hasta aquellos que siguen fielmente cada sorteo. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal para acompañar la apuesta. (Opcional) Activar la modalidad Todos los Signos, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco. Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Este formato flexible y dinámico mantiene el atractivo del sorteo, ya que permite combinar estrategias numéricas con preferencias astrológicas según el estilo de cada jugador.



Dónde apostar

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse en los puntos autorizados en todo el país, lo que garantiza respaldo y seguridad para los participantes. Asimismo, los jugadores pueden consultar los resultados a través de las plataformas oficiales del operador, lo que asegura un acceso rápido, confiable y actualizado a toda la información del sorteo.



Requisitos para cobrar un premio

El proceso para reclamar un premio del Super Astro Luna es claro y ágil, diseñado para ofrecer seguridad al apostador. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Una vez se realiza la verificación de la información, el pago se efectúa sin contratiempos, reforzando la transparencia y confiabilidad de uno de los juegos de chance más populares del país.