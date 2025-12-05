Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

Publicidad
La Lotería de Medellín reveló los resultados oficiales del sorteo 4812, realizado el 5 de diciembre de 2025. Este tradicional juego de azar, uno de los más reconocidos del país, volvió a captar la atención de miles de jugadores gracias a su millonario premio mayor y a la amplia distribución de premios secos. En esta edición, el acumulado principal alcanzó los $16.000 millones, consolidándose como uno de los más atractivos de la semana.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes, 5 de diciembre, de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!a
La entidad también publicó la distribución oficial de los premios secos, organizados por monto para facilitar la búsqueda de los resultados.
Para este sorteo, la Lotería de Medellín dispuso un atractivo plan total de $42.000 millones, distribuidos así:
Además, se entregaron premios por aproximaciones según las reglas establecidas por la entidad.
Los ganadores deben seguir los siguientes pasos, dependiendo del valor obtenidos.
Importante:
La dinámica del juego es sencilla: se extraen balotas que conforman un número y una serie. Quien acierte la combinación completa se lleva el premio mayor. También existen premios por aproximaciones y aciertos parciales.