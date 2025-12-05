Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

La Lotería de Medellín reveló los resultados oficiales del sorteo 4812, realizado el 5 de diciembre de 2025. Este tradicional juego de azar, uno de los más reconocidos del país, volvió a captar la atención de miles de jugadores gracias a su millonario premio mayor y a la amplia distribución de premios secos. En esta edición, el acumulado principal alcanzó los $16.000 millones, consolidándose como uno de los más atractivos de la semana.

Premio Mayor de la Lotería de Medellín

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes, 5 de diciembre, de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!a



Lista completa de premios secos – Sorteo 4812

La entidad también publicó la distribución oficial de los premios secos, organizados por monto para facilitar la búsqueda de los resultados.



Plan de premios: $42.000 millones en juego

Para este sorteo, la Lotería de Medellín dispuso un atractivo plan total de $42.000 millones, distribuidos así:



Premio Mayor: $16.000 millones

2 súper secos de $1.000 millones

2 secos de $700 millones

2 secos de $500 millones

6 secos de $100 millones

7 secos de $50 millones

10 secos de $20 millones

15 secos de $10 millones

Además, se entregaron premios por aproximaciones según las reglas establecidas por la entidad.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Los ganadores deben seguir los siguientes pasos, dependiendo del valor obtenidos.



Premios superiores a $5.000.000

Comunicarse a la línea nacional 018000 941160 para coordinar el proceso de pago.

Premios de hasta $5.000.000

Reclamar directamente en la sede de la Lotería de Medellín: Carrera 47 #49-12.

O hacerlo en distribuidores autorizados en todo el país.

Documentos requeridos

Cédula original o pasaporte

Billete o fracción física, o formulario electrónico

Certificación bancaria a nombre del ganador

Importante:

Los premios no se pagan en efectivo.

El dinero se consigna a la cuenta bancaria registrada.

La entidad garantiza total confidencialidad en el proceso.

¿Cómo jugar la Lotería de Medellín?

La dinámica del juego es sencilla: se extraen balotas que conforman un número y una serie. Quien acierte la combinación completa se lleva el premio mayor. También existen premios por aproximaciones y aciertos parciales.

