Resultado de Chontico Noche, último sorteo hoy lunes 9 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de azar más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. Cada día, miles de jugadores revisan el resultado oficial para comprobar si el número que eligieron coincide con el ganador de la jornada.



Resultado oficial del Chontico Noche – 9 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el lunes 9 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue el siguiente: 0995 - 0.

Detalle del resultado:



Número ganador: 0995.

Dos últimas cifras: 95

Tres últimas cifras: 995.

La quinta: 0.

Estos datos son los únicos válidos para verificar los tiquetes correspondientes a este sorteo.



Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se realiza todos los días, aunque el horario del sorteo varía según el día de la semana. Conocer estos horarios es clave para quienes desean consultar el resultado en el momento en que se anuncia.

Horarios oficiales del sorteo:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, este juego ofrece otras alternativas para los apostadores. Entre ellas se encuentran Chontico Día, que se realiza durante la jornada diurna, y Súper Chontico Noche, un sorteo adicional que también se lleva a cabo cada noche y amplía las oportunidades de participar.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Una de las razones que explican la popularidad del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Dependiendo de la opción elegida, el premio se determina por la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coinciden con el resultado oficial.



Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado.

se gana al acertar las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado. Combinado cuatro cifras: se obtiene premio si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden.

se obtiene premio si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden. Combinado tres cifras: se gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición.

se gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición. Dos cifras o pata: se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras en orden.

se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras en orden. Una cifra o uña: basta con acertar la última cifra del número ganador.

Esta diversidad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y al nivel de riesgo que desea asumir.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

Otro de los aspectos que caracteriza a este juego es que permite realizar apuestas con montos accesibles, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos.

Los valores establecidos para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos rangos permiten participar tanto a jugadores ocasionales como a quienes apuestan con mayor frecuencia.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, el chance en línea está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo los operadores autorizados pueden ofrecer apuestas a través de internet.

Para jugar al Chontico Noche de manera digital, normalmente se deben seguir estos pasos:



Registrarse en una plataforma oficial autorizada. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo en la cuenta mediante los métodos de pago disponibles. Seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada.

Este sistema permite apostar desde cualquier lugar sin necesidad de acudir a un punto físico.

Requisitos para reclamar premios

Las personas que resulten ganadoras deben presentar algunos documentos para reclamar el premio correspondiente.

Requisitos básicos:



Tiquete original sin enmendaduras

Documento de identidad con copia

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales según el monto expresado en UVT:

Menos de 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: es necesario presentar una certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no mayor a 30 días.

Últimos resultados del Chontico Noche

Estos son algunos de los resultados recientes del chance Chontico Noche:



8 de marzo de 2026: 8476 - 5.

8476 - 5. 7 de marzo de 2026: 9256 – 2

9256 – 2 6 de marzo de 2026: 4834 – 9

4834 – 9 5 de marzo de 2026: 8052 – 3

Estos resultados permiten a los jugadores consultar el historial reciente del sorteo y comparar los números ganadores de los últimos días.