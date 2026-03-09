Esto dijo Felipe Saruma tras 'quemarse' en las elecciones al Congreso: ¿se retira?

Las elecciones al Senado y Cámara de 8 de marzo dejaron varios ‘quemados’ que no alcanzaron el umbral para tener su curul en el Congreso de la República. Algunos de estos fueron creadores de contenido que se adentraron por primera vez en la política colombiana, como fue el caso de Felipe Saruma en el Atlántico.

Fue a finales de 2025 cuando el creador de contenido anunció su candidatura a la Cámara de Representantes en el Atlántico, de la mano del Partido Cambio Radical y un apoyo de parte de los Char por sus propuestas en materia de progreso en la región para trabajo de la salud mental. Sin embargo, solo logró 44.075 votos, es decir, el 4.1 % del total de la votación.

Pero tampoco quedó tan lejos, pues Cambio Radical obtuvo tres escaños en el Atlántico en la votación general, es decir, estuvo a un puesto de lograr su curul en el Congreso de la República entre 2026 y 2023.

Felipe Saruma. Foto: Felipe Saruma.

¿Qué dijo Felipe Saruma tras conocerse los resultados?

A través de sus redes sociales, Saruma sorprendió a todos debido a que, ante las miles de críticas que tuvo, se mostró “feliz” y “ganador” por haber conectado con su gente, pese a que no logró el umbral aseguró que el llegar a más de 40.000 le demostró que “esto solo será el comienzo”.



“Más de 44.000 votos. Fue impresionante y completa ganancia, pese que no puede entrar, quiero felicitar a mis compañeros de equipo. Decirles que este trabajo de la salud mental no termina aquí y apenas comienza, vamos a seguir trabajando para que el Atlántico y Colombia tengan esa prioridad. No será desde el Congreso, pero vamos a hacerlo”, fueron las palabras de Saruma.

Agradeció a las personas que confiaron en sus propuestas y prometió que “seguirá trabajando” por esos votos para demostrarles que el proyecto iba más allá de las palabras y propuestas.