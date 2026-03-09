¿Qué pasó con Felipe Saruma, el influencer que aspiraba a la Cámara de Representantes?

El nombre de Andrés Felipe Camargo, más conocido como Felipe Saruma y uno de los creadores de contenido más conocidos de Colombia, apareció en la política nacional a finales de 2025 cuando anunció que aspiraría a la Cámara de Representantes por el Atlántico.

Su candidatura, respaldada por Cambio Radical, generó una fuerte conversación en redes sociales, tanto por su popularidad como por el debate sobre el papel de los influenciadores en la política.

Sin embargo, tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas de 2026, el influencer finalmente no logró obtener una curul en el Congreso.

Foto puestos de Votación. Urnas elecciones Santander

¿Se quemó Felipe Saruma en las elecciones al Congreso?

Con más del 98 % de las mesas escrutadas en el departamento del Atlántico, los datos oficiales mostraron que la votación obtenida por Saruma no fue suficiente para asegurar un escaño en la Cámara de Representantes.



El creador de contenido obtuvo:



44.075 votos

4,1 % del total de la votación

Cuarto lugar dentro de la lista de Cambio Radical

Aunque el resultado lo ubicó entre los candidatos más votados de su partido en la región, Cambio Radical solo consiguió tres curules en el Atlántico, lo que dejó al influencer por fuera del Congreso.

¿Por qué Srauma se había lanzado al Congreso?

Saruma había presentado su candidatura como una forma de llevar a la política el enfoque que, según él, ha intentado mantener en su carrera digital: conectar con las personas y promover proyectos con impacto social.

En medio de su campaña, explicó en redes sociales que su intención era aportar desde su experiencia como emprendedor y creador de contenido.

“Algo que me caracteriza en general es que me gusta agregar valor a las personas en lo que hago. Por eso en todos mis proyectos intento enviar un mensaje inspirando y conectando con millones de personas, porque hace parte de mi propósito de vida. Lo hago es por vocación y por el profundo agradecimiento que tengo con esta región que me lo ha dado todo”.

Durante la campaña también defendió su edad frente a quienes cuestionaban si tenía la experiencia suficiente para ocupar un cargo legislativo.

“He sido muy joven para emprender, para crear mi empresa, para inspirar a millones. Creo que no hay una edad específica para uno entender las comunidades y ayudarlos a que su voz sea escuchada”.

Felipe Saruma

¿A quién quería representar Saruma?

En sus intervenciones públicas durante la campaña, Saruma explicó que su aspiración al Congreso estaba enfocada en representar a sectores que, según indicó, necesitan mayor visibilidad en la agenda pública.

En ese sentido, señaló que buscaba ser una voz para jóvenes que buscan oportunidades, emprendedores, artistas, campesinos, artesanos y matronas, entre otros actores vinculados a la economía popular.

De acuerdo con lo planteado en su candidatura, la idea era impulsar iniciativas que permitieran visibilizar sus productos, servicios y actividades, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas de sus comunidades.



Otros candidatos que tampoco lograron curul en el Congreso

Las elecciones legislativas de 2026 también dejaron fuera del Congreso a varias figuras conocidas de la política y del mundo público en Colombia. Entre los candidatos que no alcanzaron una curul están:

