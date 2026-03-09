Cárcel a hombre que disparó contra su pareja en Bucaramanga: mujer se salvó de milagro

Un juez con función de control de garantías de Bucaramanga dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado como presunto responsable de los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La decisión se tomó a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, tras evaluar los elementos de prueba presentados en el proceso judicial.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 8 de febrero en el barrio Bavaria de Bucaramanga. Según la Fiscalía, el procesado habría ingresado de manera violenta a la vivienda de la víctima, con quien mantuvo una relación de convivencia durante tres años.

Durante el ataque, presuntamente accionó un arma de fuego contra la mujer, quien logró sobrevivir gracias a la oportuna atención médica que recibió.



El ente acusador también evidenció que, durante el tiempo en que la pareja convivió, la víctima habría sido sometida a reiterados ciclos de violencia física y psicológica.

El hombre fue capturado por orden judicial por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el barrio Villa de San Ignacio, en Bucaramanga. Mientras avanza el proceso judicial en su contra, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario.