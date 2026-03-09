En vivo
Santanderes

Cárcel a hombre que disparó contra su pareja en Bucaramanga: mujer se salvó de milagro

Durante el ataque, presuntamente accionó un arma de fuego contra la mujer, quien logró sobrevivir gracias a la oportuna atención médica que recibió.

