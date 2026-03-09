Invías advirtió de los riesgos al pasar antiguo puente caído sobre río Mulatos en Necoclí

El Instituto Nacional de Vías advirtió sobre el riesgo que representa el paso no autorizado por el antiguo puente del río Mulatos, ubicado en el corregimiento El Mellito, de Necoclí, en el Urabá antioqueño.

Según informó la entidad, particulares realizaron intervenciones para habilitar el tránsito por esta estructura, pese a que no ha sido evaluada ni autorizada para el paso de vehículos.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que se abstenga de utilizar este puente, debido al alto riesgo estructural que podría representar para los usuarios.

El corredor permanece cerrado desde el pasado 3 de febrero, luego del colapso de la cabecera del puente sobre el río Mulatos, situación que obligó a suspender completamente la circulación por la zona.



🚧 #Antioquia | Invías advierte riesgo por el uso no autorizado del puente antiguo sobre el río Mulatos, en El Mellito.

⚠️ La estructura no ha sido evaluada ni autorizada para el tránsito. pic.twitter.com/uouuXU3b80 — Invías (@InviasOficial) March 8, 2026

De acuerdo con Invías, durante una verificación hecha el fin de semana evidenció que algunas personas adecuaron accesos y material en el puente antiguo para permitir el tránsito de vehículos y motocicletas, incluso realizando cobros por su utilización.

La entidad también recordó que esta estructura ya había presentado fallas estructurales desde el año 2010, asociadas a procesos de socavación, por lo que actualmente se desconoce su estado real.

Publicidad

Entre tanto, el Ministerio de Transporte e Invías avanzan en la instalación de un puente modular provisional, que permitirá restablecer la conectividad en condiciones seguras para los usuarios de este corredor vial.