En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Invías advirtió de los riesgos al pasar antiguo puente caído sobre río Mulatos en Necoclí

Invías advirtió de los riesgos al pasar antiguo puente caído sobre río Mulatos en Necoclí

Entre tanto, el Ministerio de Transporte y Invías avanzan en la instalación de un puente modular provisional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad