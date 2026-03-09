Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 9 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y distintas regiones de Colombia.
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 9 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta que ofrece. Cada una tiene diferentes probabilidades de acierto y premios, lo que permite a los participantes elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia o presupuesto.
Entre las principales modalidades se encuentran:
Esta variedad de opciones hace posible que tanto quienes buscan premios mayores como quienes prefieren apuestas con mayores probabilidades de acierto puedan participar en el sorteo.
Otro de los factores que ha contribuido al crecimiento del Chontico Día es el costo accesible de las apuestas. Los valores establecidos permiten que personas con diferentes presupuestos puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Los montos autorizados para jugar son:
Este rango brinda flexibilidad a los apostadores, quienes pueden decidir cuánto dinero destinar según sus posibilidades y su forma de jugar.
Quienes resulten ganadores del Chontico Día deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de cobro del premio.
Para reclamar un premio es necesario presentar:
Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y reglas claras para el cobro de premios, el chance Chontico Día se mantiene como una de las alternativas favoritas entre los jugadores del suroccidente colombiano que consultan a diario los resultados del sorteo.