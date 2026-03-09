Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 9 de marzo de 2026

El chance Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y distintas regiones de Colombia.



Número ganador del Chontico Día hoy, lunes 9 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 9 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta que ofrece. Cada una tiene diferentes probabilidades de acierto y premios, lo que permite a los participantes elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia o presupuesto.

Entre las principales modalidades se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): consiste en acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: permite ganar acertando las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): se acierta al coincidir con las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): basta con acertar la última cifra del número ganador.

Esta variedad de opciones hace posible que tanto quienes buscan premios mayores como quienes prefieren apuestas con mayores probabilidades de acierto puedan participar en el sorteo.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

Otro de los factores que ha contribuido al crecimiento del Chontico Día es el costo accesible de las apuestas. Los valores establecidos permiten que personas con diferentes presupuestos puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Los montos autorizados para jugar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango brinda flexibilidad a los apostadores, quienes pueden decidir cuánto dinero destinar según sus posibilidades y su forma de jugar.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Quienes resulten ganadores del Chontico Día deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de cobro del premio.



Documentos obligatorios

Para reclamar un premio es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible de la cédula

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requiere el tiquete original y el documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se deben presentar los requisitos anteriores y una certificación bancaria vigente.

Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y reglas claras para el cobro de premios, el chance Chontico Día se mantiene como una de las alternativas favoritas entre los jugadores del suroccidente colombiano que consultan a diario los resultados del sorteo.