Votación de Daniel Briceño marcó cambios en la composición de la Cámara por Bogotá

En Bogotá no hubo una reconfiguración política total en cuanto a la representación en la Cámara, pero sí se notan los cambios después de las elecciones de ayer. El más significativo fue generado por los votos que alcanzó Daniel Briceño, quien se convirtió en el congresista más votado del país en los comicios legislativos y en el tercero con más apoyos en la historia de la corporación, solo superado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Antanas Mockus.

Aunque el Pacto Histórico obtuvo más curules, con 8, solo aumentó una, pero el Centro Democrático pasó de 2 en la actualidad a tener 6 a partir del próximo 20 de julio, cuando inicie la nueva legislatura 2026-2030.

También ahora tendrá una curul por Bogotá Salvación Nacional. En contraste, Cambio Radical quedó sin representación.

Daniel Briceño Foto: Daniel Briceño Twitter

Los electos

Por el Pacto Histórico resultaron electos Heráclito Landínez, María Fernanda Carrascal Rojas, Gabriel Becerra, Laura Daniela Beltrán (Lalis), María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy Hernández, Claudia Teresa Romero Nader y Jairo León Vargas.



El Centro Democrático, que ahora tendrá 6 curules, estará representado por Daniel Briceño, José Jaime Uscátegui, Nelly Patricia Mosquera, David Gerardo Cote, Luz Marina Gordillo y Josías Fiesco. Este último va ganando con 28 votos sobre Jesús Lorduy, por lo que se espera que se definirá en el escrutinio el nombre final.

La Alianza Verde tendrá una curul menos en Bogotá y solo serán dos representantes: Catherine Juvinao y Mauricio Toro.

Mesa de votación. Foto: Registraduría

El Partido Liberal mantiene una curul con Bleidy Pérez Ballestas y Salvación Nacional tendrá como congresista a Carol Stefanny Borda Acevedo.

Publicidad

De los 18 representantes a la Cámara electos por Bogotá, solo 6 lograron la reelección: cuatro del Pacto Histórico —Heráclito Landínez, María Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra y María del Mar Pizarro—; por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui; y por la Alianza Verde, Catherine Juvinao.

No alcanzaron la votación necesaria Carolina Arbeláez, de Cambio Radical; Irma Luz Herrera, del partido MIRA; Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo; y Carlos Alberto Carreño, de Comunes (exFarc), colectividad que no alcanzó el umbral requerido para optar a una curul.