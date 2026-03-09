En vivo
Votación de Daniel Briceño marcó cambios en la composición de la Cámara por Bogotá

Votación de Daniel Briceño marcó cambios en la composición de la Cámara por Bogotá

El Pacto Histórico aumentó una curul, el Centro Democrático tendrá seis puestos más, Salvación Nacional tendrá uno y Cambio Radical quedó en cero.

