Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

La historia de Daniel Briceño, el congresista más votado: "Me echaron de tres colegios"

La historia de Daniel Briceño, el congresista más votado: "Me echaron de tres colegios"

De estudiar en varios colegios públicos —y ser expulsado de tres de ellos— a convertirse en el congresista más votado en la historia reciente de Colombia con 262.000 votos.

