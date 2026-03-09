La historia de Daniel Briceño, el congresista más votado: "Me echaron de tres colegios"

El representante electo Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, se convirtió en una de las figuras políticas más comentadas tras las elecciones del 8 de marzo, luego de obtener 262.000 votos, la cifra más alta alcanzada por un congresista en la historia política de Colombia.

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el abogado de 34 años habló sobre su trayectoria personal, sus prioridades legislativas y el significado político de su votación histórica en Bogotá. Briceño aseguró que el respaldo ciudadano representa una responsabilidad mayor para continuar con el trabajo de control político y formulación de proyectos legislativos.

“Lo importante es seguir trabajando en lo que venimos haciendo: control permanente a todos. No solo al Gobierno nacional, también a quienes lleguen desde nuestro propio partido”, afirmó Briceño.El congresista explicó que su agenda legislativa se centrará en tres ejes principales: el control político, la defensa de los recursos de Bogotá y la presentación de iniciativas que, según él, respondan a las necesidades de la ciudadanía.



Una votación histórica en Bogotá

Con 262.000 votos, Daniel Briceño logró un récord electoral que lo posiciona como el representante a la Cámara con mayor respaldo en la historia reciente del país. Para el político, el resultado es consecuencia de una estrategia basada en la opinión pública y la presencia constante en las calles.

“Nosotros creemos en la opinión y nunca nos hemos salido de ahí. Cuando uno le habla a la gente con claridad y coherencia, la gente lo entiende”, explicó.El dirigente también señaló que el trabajo de denuncia y control político que realizó previamente como concejal de Bogotá contribuyó a consolidar su proyecto político.



La decisión de competir por la Cámara y no por el Senado

Durante la entrevista, Briceño reveló que tuvo la posibilidad de aspirar al Senado con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático. Sin embargo, optó por continuar su proyecto político en la capital del país.



Según explicó, la decisión se tomó tras conversaciones internas en el partido, donde se consideró estratégico fortalecer la representación en la Cámara por Bogotá.

“El presidente Uribe siempre tuvo la apertura para que yo fuera a la lista al Senado. Pero entendimos que lo importante era consolidar un proyecto en Bogotá y buscar la votación más alta en la ciudad”, señaló.La apuesta dio resultado. El Centro Democrático logró seis curules en la Cámara por Bogotá, lo que modifica el equilibrio político en la capital.

Prioridades legislativas: seguridad, obras y movilidad

Entre sus compromisos legislativos, el representante electo destacó tres iniciativas clave relacionadas con Bogotá. La primera está enfocada en fortalecer las herramientas contra la impunidad, permitiendo que las autoridades actúen con mayor eficacia frente a delincuentes capturados que posteriormente quedan en libertad.

Publicidad

La segunda prioridad será defender los recursos destinados a grandes obras de infraestructura, entre ellas el metro de Bogotá y otros proyectos estratégicos para la ciudad. “No vamos a permitir que se paralicen los recursos del metro ni de las grandes obras. Bogotá necesita seguir avanzando en infraestructura”, sostuvo.El tercer frente estará relacionado con las licencias ambientales, que según el congresista han frenado proyectos importantes como la ampliación de la autopista Norte y el desarrollo de infraestructura energética.



Una historia personal marcada por dificultades

Más allá de la política, uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Briceño relató aspectos de su historia personal. El congresista contó que cursó su educación en varios colegios públicos de Bogotá y que incluso fue expulsado de tres de ellos.

“Estudié en cuatro colegios públicos. Me echaron de tres”, relató.Finalmente terminó sus estudios en el Colegio La Giralda, una institución pública administrada bajo el modelo de concesión educativa, sistema que el político defiende y que busca ampliar a más instituciones de la ciudad.

Su historia familiar también estuvo marcada por el esfuerzo de su madre y su abuelo, quienes lo acompañaron en su proceso de formación. “Mi mamá y mi abuelo están muy felices, pero también preocupados porque saben que esto es una responsabilidad enorme”, dijo.

Del Externado al Congreso

Briceño estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia, carrera que pudo financiar gracias a una situación inesperada relacionada con la pensión de su abuelo. Según relató, su abuelo fue declarado muerto por error durante varios años después de que su cédula fuera encontrada junto a un habitante de calle fallecido. Cuando logró demostrar que estaba vivo, recibió un retroactivo que coincidió con el ingreso de Briceño a la universidad.

Publicidad

Cuando pudo demostrar que estaba vivo le dieron un retroactivo, y eso coincidió con mi entrada a la universidad. Con eso me pagó el Externado contó.

Ideología y visión económica

El nuevo congresista también explicó por qué se identifica con posiciones de derecha pese a provenir de una familia de clase media. Para Briceño, el desarrollo económico depende principalmente de la iniciativa privada y de la libertad económica.

“Para mí, un empresario que genera un empleo es más importante que cualquier político. La riqueza se genera en el sector privado”, afirmó.

Los primeros proyectos en el Congreso

El representante aseguró que ya tiene listos 16 proyectos de ley para radicar en el Congreso. Entre ellos destacan:

La ampliación del modelo de colegios en concesión.

La eliminación del sistema de patios y grúas para vehículos inmovilizados.

y grúas para vehículos inmovilizados. Un nuevo modelo de cobro del SOAT, que premie a los conductores que no registren accidentes.

“La gente que no se accidenta no tiene por qué pagar el SOAT completo. Debe recibir un descuento por buen comportamiento”, explicó. Con una votación histórica y una agenda legislativa definida, Daniel Briceño inicia su etapa en el Congreso con el reto de traducir el respaldo electoral en resultados concretos para Bogotá y el país.