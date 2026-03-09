Los familiares de políticos que buscaron llegar al Congreso: algunos ganaron y otros se “quemaron”

Fueron varios los familiares de funcionarios y exfuncionarios que intentaron llegar a ser senadores y representantes a la Cámara en las más recientes elecciones legislativas en Colombia.

Una de las candidaturas que no prosperó fue la de María Clara Ramírez, exconcejal de Bogotá y esposa del expresidente del Senado Iván Name, quien aspiraba al Senado por el Partido Conservador Colombiano.

Tampoco alcanzó una curul en el Senado Rodolfo José Hernández, hijo del fallecido exalcalde de Bucaramanga, exsenador y excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez.

En contraste, María Clara Villalba, hija del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, sí logró ser elegida senadora por la coalición Ahora Colombia del Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso.



Otra de las elegidas fue Martha Isabel Ruiz, quien obtuvo una curul en la Cámara de Representantes. Ruiz es reconocida por su trabajo social durante la administración de su esposo, el exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora.

Otra figura es Milena Flórez, esposa del exsenador Musa Besaile, también de Córdoba, quien no logró llegar al Senado pese a aspirar con el Frente Amplio que apoyó Roy Barreras.

Entre las candidaturas exitosas está la de Alix Yirley Vargas, esposa del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, quien fue elegida senadora por el Partido Liberal Colombiano.

Y hablando de Norte de Santander, Eimy Julieth Suárez González, hija del exalcalde Ramiro Suárez Corzo, lideró la votación del partido Cambio Radical.

Otro que se suma a la lista es Jhon Amaya, hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Él fue elegido senador por la Alianza Verde.

También fue electa María Irma Noreña, esposa del alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien se postuló por el Partido de la U.

Otro ‘quemado’ fue Diego Patiño Amariles del liberalismo, padre del gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa.

Como dato de cierre, el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien inicialmente buscó firmas para aspirar a la Presidencia pero luego declinó su candidatura al no contar con respaldo pleno de su colectividad, finalmente fue elegido senador por el Partido Liberal Colombiano.