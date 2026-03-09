Así se podrán ver los icónicos carros de Fast & Furious en persona: Supra, RX-7, Charger y más

Publicidad
Los fanáticos de la saga Fast & Furious tendrán una nueva oportunidad para ver de cerca algunos de los carros más recordados de la franquicia. El Petersen Automotive Museum, en Los Ángeles, inaugurará una exposición dedicada a los autos que marcaron la historia de estas películas, una de las series cinematográficas más exitosas del género de acción y automovilismo.
La muestra abrirá sus puertas el 14 de marzo y fue organizada en colaboración con Universal Pictures. El objetivo es conmemorar el aniversario número 25 de la saga, que desde su estreno en 2001 ha convertido a varios de sus vehículos en verdaderos íconos de la cultura automotriz.
La exhibición reunirá algunos de los modelos que aparecieron en distintas entregas de la franquicia, permitiendo que los visitantes puedan verlos de cerca, algo que normalmente solo es posible en la pantalla grande.
Entre los autos confirmados para la muestra aparecen varios modelos asociados a los protagonistas de las películas. Estos vehículos se convirtieron en referentes entre los aficionados al tuning y al automovilismo desde el estreno de las primeras entregas.
Entre los carros que estarán en exhibición se encuentran:
Muchos de estos modelos se volvieron populares entre los jóvenes aficionados a los carros a comienzos de los años 2000, especialmente por la cultura del tuning y la presencia de vehículos japoneses de alto desempeño.
Desde su primera película, la saga centró gran parte de su identidad en los carros. En las primeras entregas, la historia giraba alrededor de carreras callejeras, modificaciones mecánicas y rivalidades entre conductores.
Aunque con el paso de los años las películas evolucionaron hacia historias de acción más grandes —con persecuciones internacionales y escenas cada vez más espectaculares—, los vehículos continuaron siendo uno de los elementos más reconocibles de la franquicia.
Los modelos japoneses, conocidos como JDM (Japanese Domestic Market), y los clásicos muscle cars estadounidenses se volvieron parte de la estética de la saga y ayudaron a consolidar su impacto en la cultura automotriz.
La franquicia todavía tiene pendiente una última entrega que pondrá fin a la historia principal. Según lo anunciado, la película llevará por nombre “Fast Forever” y está programada para estrenarse el 17 de marzo de 2028.
Mientras llega ese cierre cinematográfico, la exposición en el Petersen Automotive Museum ofrece una oportunidad para repasar algunos de los autos que hicieron famosa a la saga.