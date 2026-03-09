Así se podrán ver los icónicos carros de Fast & Furious en persona: Supra, RX-7, Charger y más

Los fanáticos de la saga Fast & Furious tendrán una nueva oportunidad para ver de cerca algunos de los carros más recordados de la franquicia. El Petersen Automotive Museum, en Los Ángeles, inaugurará una exposición dedicada a los autos que marcaron la historia de estas películas, una de las series cinematográficas más exitosas del género de acción y automovilismo.

La muestra abrirá sus puertas el 14 de marzo y fue organizada en colaboración con Universal Pictures. El objetivo es conmemorar el aniversario número 25 de la saga, que desde su estreno en 2001 ha convertido a varios de sus vehículos en verdaderos íconos de la cultura automotriz.

La exhibición reunirá algunos de los modelos que aparecieron en distintas entregas de la franquicia, permitiendo que los visitantes puedan verlos de cerca, algo que normalmente solo es posible en la pantalla grande.

Vin Diesel, Rápidos y Furiosos 9 / Foto AFP

¿Qué carros de Fast & Furious estarán en la exposición?

Entre los autos confirmados para la muestra aparecen varios modelos asociados a los protagonistas de las películas. Estos vehículos se convirtieron en referentes entre los aficionados al tuning y al automovilismo desde el estreno de las primeras entregas.



Entre los carros que estarán en exhibición se encuentran:



Toyota Supra de 1993, uno de los autos más recordados conducidos por Brian O’Conner en The Fast and the Furious.

en The Fast and the Furious. Nissan 240SX de 1997, relacionado con el personaje de Letty en la primera entrega.

Mitsubishi Eclipse de 1995, también utilizado por Brian en la primera película de la saga.

Dodge Charger R/T de 1968, asociado al personaje de Dom Toretto en Fast & Furious 6.

en Fast & Furious 6. Honda S2000 de 2001, conducido por Suki en 2 Fast 2 Furious.

Mazda RX-7 de 1993, otro de los autos asociados al personaje de Dom Toretto.

Muchos de estos modelos se volvieron populares entre los jóvenes aficionados a los carros a comienzos de los años 2000, especialmente por la cultura del tuning y la presencia de vehículos japoneses de alto desempeño.

Icónicos carros de Fast & Furious Foto: Petersen Automotive Museum

¿Por qué estos autos se volvieron tan famosos?

Desde su primera película, la saga centró gran parte de su identidad en los carros. En las primeras entregas, la historia giraba alrededor de carreras callejeras, modificaciones mecánicas y rivalidades entre conductores.

Aunque con el paso de los años las películas evolucionaron hacia historias de acción más grandes —con persecuciones internacionales y escenas cada vez más espectaculares—, los vehículos continuaron siendo uno de los elementos más reconocibles de la franquicia.

Publicidad

Los modelos japoneses, conocidos como JDM (Japanese Domestic Market), y los clásicos muscle cars estadounidenses se volvieron parte de la estética de la saga y ayudaron a consolidar su impacto en la cultura automotriz.



¿Cuándo se estrenará la última película de Fast & Furious?

La franquicia todavía tiene pendiente una última entrega que pondrá fin a la historia principal. Según lo anunciado, la película llevará por nombre “Fast Forever” y está programada para estrenarse el 17 de marzo de 2028.

Mientras llega ese cierre cinematográfico, la exposición en el Petersen Automotive Museum ofrece una oportunidad para repasar algunos de los autos que hicieron famosa a la saga.