OEA y OEI ofrece becas del 50 % en maestrías en el extranjero: así puede aplicar

En Colombia y en muchos países del mundo, continuar con el desarrollo académico es una puerta para que las personas puedan aspirar a mejores trabajos o salarios más altos; sin embargo, para ello el principal obstáculo suele ser el costo, que muchos no alcanzan a pagar. Ante ello, la Universidad Europea, en alianza con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), lanzó un programa de becas del 50 % para cursar maestrías españolas en modalidad virtual.

De hecho, la iniciativa busca ampliar de esa manera el acceso a la educación superior e internacional para estudiantes colombianos, lo que les abre la puerta a especializarse en universidades europeas sin tener que salir del país.



OEA y OEI ofrecen becas del 50 % para maestrías

El programa permitirá que estudiantes colombianos puedan acceder a descuentos del 50 % en el costo total de la matrícula para cursar maestrías de la Universidad Europea.

Las becas están incluidas en dos convenios internacionales:



Un acuerdo entre la Universidad Europea y la OEI.

El programa de becas y capacitación de la OEA.

Ambas iniciativas se orientan a profesionales de países miembros, entre ellos Colombia, que quieran continuar su formación académica.

Las maestrías se ofrecerán 100 % en modalidad online, lo que permite a los estudiantes estudiar desde cualquier ciudad del país mientras mantienen sus actividades laborales.



Además, el portafolio académico incluye más de 200 programas en áreas como:



Ingeniería y tecnología

Ciencias de la salud

Administración y negocios

Educación y ciencias sociales

Este modelo busca facilitar el acceso a educación internacional sin las barreras de movilidad o costos de vida en el exterior.

Convenio becas UE, OEA y OEI Suministrado UE

Requisitos para aplicar a las becas de maestría

Las convocatorias están destinadas a profesionales que cumplan algunos requisitos básicos establecidos por las organizaciones.

Publicidad

Entre las condiciones principales para aplicar se encuentran:



Residir en un país miembro de la OEA o la OEI, como Colombia.

Contar con un título universitario previo.

Haber sido admitido en un programa de maestría de la Universidad Europea.

En el caso del programa vinculado a la OEA, también se requiere:



Pagar la reserva de cupo en la universidad.

Confirmar la postulación a través de un asesor académico.

Estas ayudas académicas buscan promover una educación superior más accesible en América Latina, especialmente para profesionales que buscan mejorar su perfil laboral en un entorno cada vez más global.



Fechas y cómo aplicar a las becas para maestrías

El programa de becas tendrá dos convocatorias a lo largo del año 2026, lo que amplía las oportunidades para quienes quieran aplicar.



Las fechas clave son:

Primera convocatoria



Cierre de postulaciones: 13 de abril de 2026

Publicación de resultados: 20 de abril de 2026

Segunda convocatoria



Apertura: 1 de junio de 2026

Cierre de postulaciones: 30 de septiembre de 2026

Resultados: 14 de octubre de 2026

Los interesados deben iniciar el proceso solicitando admisión en la Universidad Europea y luego completar la aplicación a la beca que desean estudiar en el siguiente enlace: https://online.universidadeuropea.com/becas-oea-latinoamerica/

Con estas alianzas, la institución académica busca democratizar el acceso a la educación internacional, permitiendo que más colombianos puedan cursar estudios de posgrado con estándares europeos sin tener que mudarse del país.

