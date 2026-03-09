En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / OEA y OEI ofrece becas del 50 % en maestrías en el extranjero: así puede aplicar

OEA y OEI ofrece becas del 50 % en maestrías en el extranjero: así puede aplicar

Universidad Europea, en alianza con la OEA y OEI, lanzó un programa de becas del 50 % para cursar maestrías españolas en modalidad virtual.

Publicidad

Publicidad

Publicidad