SENA y la UE ofrecen becas del 50 % en maestrías internacionales a estas personas: así puede aplicar

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en su propósito de seguir impulsando la educación en Colombia, se unió a la Universidad Europea para otorgar becas del 50 % y cursar maestrías oficiales en modalidad virtual, impartidas desde España.

La convocatoria estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026. El objetivo es facilitar el acceso a formación de posgrado con estándares europeos, bajo un modelo que permita estudiar sin dejar de trabajar.



¿Quiénes pueden acceder a las becas del 50 %?

Si bien es una noticia relevante por parte del SENA y la UE, lo cierto es que el beneficio no está abierto al público general. Las becas están dirigidas a una población específica: personas vinculadas al SENA.

Es decir, funcionarios, contratistas activos y familiares directos de funcionarios y contratistas del SENA podrán postularse a las becas.

Como requisito académico, los aspirantes deben contar con título universitario de pregrado, condición indispensable para cursar una maestría oficial. Las titulaciones ofrecidas tienen validez internacional y pueden convalidarse ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, conforme a la normativa vigente.



El descuento del 50 % no es acumulable con otros convenios o beneficios adicionales.

Blu Radio. Edificio Sena Bucaramanga //Foto: suministrada

¿Cómo postularme a la beca del 50 %?

Para postularse a la beca del 50 % se deben seguir cuatro pasos:



Manifestar el interés a través de los canales de orientación académica de la Universidad Europea.

Formalizar la matrícula en uno de los programas incluidos en la convocatoria.

Esperar la publicación del listado oficial de beneficiarios.

Superar la verificación de elegibilidad según la vinculación con el SENA.

Las maestrías se desarrollan en modalidad virtual mediante campus digitales y metodologías en línea, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que garantiza estándares académicos internacionales.

Publicidad

Además, para conocer a cuáles maestrías aplicar, puede elegir la de su preferencia en el listado disponible en el siguiente enlace: https://colombia.universidadeuropea.com/oferta-academica/



Maestrías virtuales con respaldo internacional y enfoque profesional

La alianza hace parte de una estrategia de cooperación académica entre ambas instituciones. La Universidad Europea, considerada la primera universidad privada de España por número de estudiantes, cuenta con más de 30.000 alumnos en programas de grado y posgrado.

Con esta convocatoria, el SENA busca fortalecer las capacidades profesionales de su talento humano, ofreciendo acceso a formación internacional sin necesidad de salir del país.