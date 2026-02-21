En vivo
Campesino de 41 años murió al tratar de ayudar a apagar un incendio

Campesino de 41 años murió al tratar de ayudar a apagar un incendio

El hecho se registró en una vereda del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila. De acuerdo con el reporte de las autoridades, 10 hectáreas fueron arrasadas por las llamas.

