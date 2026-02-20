En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Incendio en famoso restaurante en Bogotá genera enorme columna de humo en la carrera 30: hay videos

Incendio en famoso restaurante en Bogotá genera enorme columna de humo en la carrera 30: hay videos

Autoridades informaron que el incendio ocurrió en un restaurante de al menos ocho pisos situado en la carrera 30. Hasta el momento no hay personas lesionadas.

