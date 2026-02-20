Incendio en famoso restaurante en Bogotá genera enorme columna de humo en la carrera 30: hay videos

La tarde de los bogotanos fue interrumpida por una enorme columna de humo, pues un incendio que ocurrió en un edificio requirió la atención del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Información preliminar indica que la conflagración tuvo lugar en una edificación situada en la carrera 30 a la altura de la calle 71 de al menos ocho pisos.

Tras el llamado de emergencia, unidades de bomberos acudieron al lugar para extinguir las llamas.

Según informaron las autoridades, en el sitio opera un restaurante y la conflagración se habría originado en los ductos de ventilación, lo que obligó al Cuerpo de Bomberos a realizar un ataque directo y a implementar ventilación mecánica para controlar la emergencia.



Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Debido al incidente, el tránsito vehicular también resultó afectado. La Secretaría de Movilidad, informó sobre un cierre vial en la localidad de Barrios Unidos por el incendio estructural, por lo cual hay paso restringido en la zona. Unidades de ambulancia y grupo guía, hacen presencia en el lugar.



Videos del incendio en restaurante de Bogotá

#EnDesarrollo A esta hora los bomberos intentan controlar un incendio en un edificio de 8 pisos en la Carrera 30 a la altura de la calle 71 en Bogotá. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/cVEyZdiekM — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 20, 2026

🚨Controlamos un incendio estructural en una edificación de 8 niveles, en la Carrera 30 con Calle 71. Incidente en desarrollo. pic.twitter.com/wcpi5PfdIe — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) February 20, 2026

🇨🇴 | AHORA: Se reporta enorme incendio en Bogotá, Colombia. pic.twitter.com/rv5hYh2BZP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 20, 2026