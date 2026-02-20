Luchó hasta el último minuto: murió tigrilla lanuda rescatada en cerro tutelar de Medellín

El caso que generó indignación en Medellín por el grave estado de maltrato y desnutrición con el que fue encontrada una tigrilla lanuda en el cerro las tres cruces de Medellín tuvo un triste desenlace, pues según confirmó el propio alcalde Federico Gutiérrez, esta falleció en las últimas horas pese a los esfuerzos de profesionales en veterinaria.

La felina se encontraba en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Área Metropolitana, donde por más de 70 horas estuvo en una unidad de cuidados intensivos, según relató el mandatario con un equipo multidisciplinario que luchó hasta el último minuto por salvarle la vida.

“El deterioro evidenciaba posible cautiverio prolongado: le arrebataron su libertad y su vida. Aquí no toleramos el tráfico ni el maltrato de la fauna silvestre. Vamos con toda contra quienes cometen estos delitos”, indicó el mandatario.

Vale la pena recordar que el pasado miércoles, la tigrilla fue rescatada por personal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá al borde de un sendero. Según el reporte oficial, presentaba deshidratación severa, extrema delgadez, abundantes parásitos y fracturas en sus dientes, lo que podría estar relacionado con la práctica ilegal de cortárselos para evitar que muerda durante su cautiverio.



Además, los profesionales detectaron un exceso de pulgas, lo que evidencia un probable contacto prolongado con animales domésticos, lo que refuerza la hipótesis de que la felina habría estado en cautiverio y posteriormente fue abandonada.

Pero su estado de salud, de entrada, fue delicado. Durante la atención inicial el animal sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero logró ser reanimado y estabilizado por parte del equipo veterinario.

Por lo pronto, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las responsabilidades detrás de este caso de presunto tráfico ilegal de fauna y maltrato.

