Regiotram de Occidente inicia nueva etapa: 530 empleos en construcción, así puede aplicar

El Regiotram de Occidente es una de las obras más ambiciosas de Cundinamarca. En el trazado está proyectado que inicie su recorrido en los municipios de Facatativá y continuará sobre rieles por los municipios de Bojacá, Madrid, Mosquera y Funza y, finalmente, el tren arribará a Bogotá.

Este nuevo transporte beneficiará a millones de personas, reduciendo un viaje convencional de 3 horas a solo 48 minutos. De igual manera, contempla una plataforma con vía doble electrificada y los trenes se movilizarán a velocidades comerciales de desplazamiento entre los 28 y los 70 km/h.

Mientras esto ocurre, los rieles avanzan y la obra entra en una fase de mayor intensidad, también crece la necesidad de talento humano. Por ello, desde la Gobernación de Cundinamarca se anunció la apertura de vacantes de empleo que marcan el inicio de una etapa clave del proyecto.



Hay 530 vacantes para trabajar en el Regiotram de Occidente

Las 530 vacantes de trabajo y las jornadas presenciales de inscripción y recepción de hojas de vida se llevarán a cabo en cuatro municipios estratégicos. La información fue entregada por el gobernador Jorge Emilio Rey, en su cuenta de TikTok.

“Ahora damos inicio a una nueva etapa constructiva donde se requiere constatar personal adscrito a las labores de construcción… Estamos ofertando vacantes con buen salario, vinculación directa y gran plan de bienestar”, indicó Rey.



Estos son los puntos:



Secretaría de Desarrollo Económico de Facatativá, miércoles 25 de febrero de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Centro Comercial Ecoplaza – Mosquera, jueves 26 de febrero de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Parque Principal de Funza, jueves 5 de marzo de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Edificio Fiscalía de Madrid, viernes 6 de marzo de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Perfiles solicitados

La convocatoria está dirigida principalmente a personas con experiencia en construcción e infraestructura ferroviaria, áreas que concentran la mayor demanda en esta fase del proyecto. Estos son los cargos requeridos:

Ayudantes y auxiliares de obra.

Operadores de planta mezcladora de concreto.

Operadores de excavadora.

Soldadores.

Topógrafos.

Por su parte, el gerente de la Empresa Férrea Regional, Orlando Santiago Cely, manifestó que: “Actualmente contamos con más de mil trabajadores en las diferentes actividades y frentes de obra del proyecto; esperamos que en 2026 tengamos a 4.000 personas vinculadas a Regiotram de Occidente”.

Esta mega obra, además de convertirse en un modelo de transporte sostenible, beneficiará a cerca de 140.000 usuarios que se movilizan entre Cundinamarca y Bogotá.