MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 20 de febrero de 2026

En el sorteo número 489 de Miloto, la modalidad de mecánica fácil de Baloto, ningún jugador logró acertar los 5 números ganadores, por lo que el acumulado de 150 millones crecerá.

El evento, que se transmite habitualmente bajo la supervisión de las autoridades competentes para garantizar la transparencia, reveló las balotas que hoy cambian la realidad financiera de una familia colombiana. La combinación ganadora fue:



Contexto y mecánica de Miloto

Miloto se ha consolidado en el mercado colombiano como una alternativa ágil y económica. A diferencia de otros juegos tradicionales, su selección se basa en escoger cinco números del 1 al 39. Esta estructura técnica ofrece probabilidades competitivas, lo que explica la frecuencia con la que los acumulados son entregados en distintas regiones del territorio nacional.

Desde su lanzamiento, esta modalidad ha buscado captar a un público que prefiere apuestas menores con premios significativos, inyectando además recursos importantes al sistema de salud de Colombia a través de las transferencias legales por concepto de explotación de juegos de suerte y azar.



Nuevo acumulado y próximos sorteos

Tras la caída del premio mayor este martes, el sistema se reinicia para el próximo sorteo. La organización ha anunciado que el nuevo acumulado arranca en $160 millones de pesos, cifra que continuará incrementándose si no se reportan ganadores del premio mayor en las jornadas venideras.

Los interesados en participar pueden adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados de la red de servicios en todo el país, así como en las plataformas digitales oficiales. La recomendación de los expertos siempre se enfoca en verificar los resultados a través de los canales institucionales para evitar fraudes y asegurar el cobro oportuno de los incentivos.