Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, sábado 21 de febrero de 2026

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia sigue despertando el interés de miles de personas, y uno de los sorteos que más expectativa genera es el Dorado Mañana. Este chance se ha posicionado como uno de los más populares del país debido a su frecuencia diaria y su atractivo plan de premios, lo que lo convierte en una opción preferida entre quienes buscan probar su suerte.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 21 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Dorado Mañana
|20 febrero 2026
|9662 - 3
|Dorado Mañana
|19 febrero 2026
|1937 - 5
|Dorado Mañana
|18 febrero 2026
|2051 - 2
El Dorado Mañana cuenta con un plan de premios que varía según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:
Desde el año 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, también conocida como serie complementaria, que amplía las posibilidades de ganar premios adicionales y aumenta el atractivo del juego para los participantes.
El Dorado Mañana se realiza en el siguiente horario:
Este cronograma permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de manera rápida y oportuna.
Los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para realizar el cobro, es necesario cumplir con estos requisitos:
El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más consultados en el país gracias a su transparencia, su frecuencia y su completo plan de premios. Cada resultado representa una nueva oportunidad para los apostadores, quienes siguen atentos a los números ganadores con la esperanza de convertirse en los próximos afortunados.