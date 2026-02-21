En 2025, las quejas en contra de la EPS Famisanar aumentaron en un 60 %: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo activó una ruta urgente con Famisanar EPS para enfrentar las fallas en la atención en salud y los retrasos en la entrega de medicamentos, luego de evidenciar un fuerte incremento de quejas de usuarios en todo el país. Solo en 2025 se recibieron 2.513 quejas contra la EPS, un 60 % más que en 2024, y el 23 % de los reclamos están relacionados con la entrega de medicamentos.

Para la Defensoría, este comportamiento refleja barreras persistentes en el acceso efectivo a tratamientos, particularmente en la dispensación de medicamentos esenciales, situación que impacta directamente la continuidad de las terapias y la garantía del derecho fundamental a la salud. A esto se le suman inconformidades por demoras o negaciones en citas médicas generales y especializadas, tratamientos, exámenes de laboratorio, prótesis e insumos.

En Bogotá se instaló una nueva mesa de trabajo, en el marco de la estrategia Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA), como parte de las acciones para responder a la crisis que presenta el sistema de salud. En este espacio, la Defensoría señaló que Famisanar se encuentra entre las diez EPS con desempeño más crítico del país. Esto se definió por medio de una evaluación realizada a 26 aseguradoras con información consolidada a diciembre de 2025.

Durante la mesa de trabajo, la Defensoría y Famisanar acordaron cinco compromisos para mejorar la atención. Entre ellos se encuentran estabilizar la red de prestación de servicios, especialmente para los pacientes de alto costo, y alcanzar un 95 % de cumplimiento en la entrega de medicamentos en todo el territorio nacional. También se informó que se realizará una auditoría a los gestores farmacéuticos para verificar el cumplimiento de los tiempos de entrega establecidos por la ley y garantizar condiciones dignas de atención.



Adicionalmente, se hará seguimiento al mecanismo de reembolsos para los pacientes que no han podido acceder a medicamentos o servicios y han tenido que asumir los costos directamente. Todos estos compromisos serán evaluados a través de una malla de indicadores que permitirá medir de forma periódica la gestión de la EPS.

La Defensoría también anunció un seguimiento especial en Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Meta y Tolima, donde Famisanar concentra 861.023 afiliados a diciembre de 2025. En estas zonas se realizarán mesas técnicas y monitoreo mensual para verificar el cumplimiento de los compromisos y la mejora real en el acceso a los servicios.