Atención: muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años

El mundo de la salsa está de luto. En los últimos minutos se confirmó la muerte de Willie Colón, uno de los máximos exponentes del género, a los 75 años. La noticia se conoció luego de que trascendiera que el artista permanecía hospitalizado desde el pasado miércoles 18 de febrero en un centro asistencial de Nueva York.

Aunque durante varios días la información sobre su estado de salud se manejó con absoluta reserva, versiones preliminares que circularon en redes sociales indicaban que el músico habría presentado complicaciones respiratorias, presuntamente asociadas al fuerte invierno que azota al noreste de Estados Unidos. Sin embargo, hasta ese momento no existía un pronunciamiento oficial ni del propio artista, ni de su equipo de comunicación o familiares.

La incertidumbre creció entre seguidores y figuras de la industria musical. Uno de los pocos en referirse públicamente a la situación fue el cantautor panameño Rubén Blades, quien compartió escenario y grabaciones con Colón en una de las etapas más emblemáticas de la salsa. A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, Blades manifestó no contar con información precisa sobre la condición de salud de su colega, pero envió un mensaje de apoyo.

“No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, expresó entonces el artista panameño. Además, extendió su solidaridad a la esposa, hijos y seres queridos de Colón, en medio de un momento que ya generaba preocupación en el ámbito cultural latino.



Willie Colón, nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, fue mucho más que un trombonista brillante. Hijo de padres puertorriqueños, se convirtió en uno de los pilares de la llamada salsa dura y en figura clave del movimiento que transformó la música latina en los años 70. Junto a Héctor Lavoe, revolucionó el sonido salsero con éxitos como “El Malo” y “Che ché colé”, impregnando sus producciones de una estética urbana y audaz.

Posteriormente, su alianza musical con Rubén Blades consolidó una etapa de letras con fuerte contenido social y político, que ampliaron el alcance del género más allá del baile, convirtiéndolo en un vehículo de reflexión para América Latina.

Publicidad

Colón también fue una figura determinante dentro del sello Fania Records, epicentro de la explosión salsera en Nueva York. Su imagen de “gánster” en las portadas de los discos —mucho antes de que ese estilo se popularizara culturalmente— marcó un sello distintivo que acompañó su propuesta musical innovadora.

Con su partida, la salsa pierde a uno de sus arquitectos fundamentales. Su legado, construido a lo largo de más de cinco décadas, queda inscrito en la historia grande de la música latina y en la memoria de millones que encontraron en su trombón la banda sonora de varias generaciones.

Mire también: Atención: muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años