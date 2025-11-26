Familia de Bruce Willis donará su cerebro cuando muera y razón es conmovedora

Pasan los meses y, lamentablemente, la salud del reconocido y querido actor Bruce Willis empeora cada vez más, según ha dado conocer su familia en conversación con diversos medios de comunicación; por lo tanto, han comenzado a plantear el peor escenario que les pueda traer esta situación, entre esas, su muerte.

Ante esa situación, Heming-Willis, esposa del actor, aseguró que cada día la situación es peor y todos ya se encuentran preparados para una eventual muerte, quienes se encuentran a su lado disfrutando al máximo cada minuto que pasan a su lado. Pero también tomaron una decisión importante: donar el cerebro del actor a la ciencia.

¿Por qué la familia de Bruce Willis donará su cerebro?

No han sido meses fáciles para su familia, quienes ven cómo cada día él olvida más todo sobre sí mismo y, sobre todo, sobre ellos, por eso, quieren que a futuro otras personas no tengan que pasar por lo mismo y decidieron donar el cerebro del actor a la ciencia para contribuir a la investigación sobre demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que ha deteriorado de manera significativa su calidad de vida.

Esperan que esta ayuda permita que los estudios encuentren algo nuevo que permita el tratamiento de mejores pacientes y por qué no, incluso, una cura o algo que retrase sus efectos. Y es que, según expertos, estudiar a una persona que padezca dicha enfermedad pueda ayudar a identificar anormalidad y mutaciones que dañen el tejido cerebral.



Una decisión que, por supuesto, no fue fácil -en familia decidieron que era lo mejor- y tendrán que recordar siempre a su padre por lo que era antes de ser diagnosticado de esta enfermedad.

“Me siento agradecida de poder ir allí con Luetta y pasar tiempo con él, de poder sentir el amor que me tiene, y de poder amarlo y estar con él”, dijo Rumer Willis, hija del actor en su más reciente comunicado.

¿En qué consiste la enfermedad de Bruce Willis?

En marzo de 2022, Willis anunció su retiro de la actuación debido a la afasia, un trastorno del lenguaje que afecta su capacidad de comunicarse y, en 2023, la familia fue la encargada de comunicar que padecía de demencia frontotemporal (FTD) que no permitía un libre desarrollo de la persona.

La base, según la Universidad Navarra en España, de esta enfermedad va de la mano a un fuerte cambio de personalidad de la persona y actitudes totalmente impulsivas a las cuales su entorno puede no estar acostumbrado.