Donald Trump recibe el primer premio de la Paz entregado por la FIFA

La FIFA otorgó este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el recién creado Premio de la Paz, una distinción presentada en noviembre por el máximo organismo del fútbol para reconocer a figuras que aporten a la unión global.

El galardón fue entregado durante el sorteo del Mundial de 2026, que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, en un evento realizado en el Centro Cultural Kennedy, en Washington.

“Es uno de los grandes honores de mi vida”, afirmó el mandatario al recibir el reconocimiento de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Al anunciar la creación del premio, la FIFA señaló que su objetivo es destacar a personas que, “con su compromiso inquebrantable y acciones especiales, hayan contribuido a unir a las personas en todo el mundo en un espíritu de paz”.



Donald Trump Foto: AFP

Trump, de 79 años, ha abogado abiertamente por recibir el Nobel de Paz, que finalmente fue otorgado en octubre a la opositora venezolana María Corina Machado.

El presidente estadounidense mantiene una relación cercana con Infantino, quien lo ha respaldado en su propósito de impulsar la popularidad del soccer en Estados Unidos. En esa línea, además del Mundial de 2026, el país albergó el pasado verano boreal la primera edición del Mundial de Clubes ampliado. También se proyecta que Estados Unidos pueda organizar, junto con México y Costa Rica, la Copa Mundial Femenina de 2031.

Infantino ha expresado además su apoyo a las iniciativas de paz promovidas por Trump en Oriente Medio.

Sin embargo, la FIFA enfrenta críticas por su postura frente a la federación israelí de fútbol en medio de la ofensiva de Israel en Gaza. Diversos sectores cuestionan que el organismo no haya tomado medidas similares a las aplicadas contra Rusia, cuya selección fue excluida de las competencias internacionales tras la invasión a Ucrania, una sanción que continúa vigente.