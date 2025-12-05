Quemados con pólvora siguen preocupando en Antioquia: van 33 casos, la mitad de todo el país

No es alentador el panorama de lesionados con pirotecnia en Antioquia, pues en tan solo los primeros días del mes de diciembre ya acumula 33 casos, misma cantidad que el año anterior, pero centra la mitad de las víctimas a nivel nacional, con una marcada diferencia con quienes le siguen en la lista, como Valle del Cauca, que registra 6 casos, Caldas y Cauca con de a tres y Córdoba, Norte de Santander, Quindío y Risaralda y Sucre, con solo de a dos casos por departamento.

De momento, según el reporte de la Gobernación, hay dos lesionados con pólvora nuevos reportados. Se trata de una menor de 9 años con quemadura de primer grado en su cara con papeletas, mientras observaba, en el municipio de Segovia, mientras que en Remedios una mujer de 21 años años quedó con quemadura de segundo grado y laceración de miembros inferiores, con voladores.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, manifestó que las autoridades promueven la campaña Cero Pólvora durante estas festividades.

"La Policía Nacional presenta el Escuadrón Antipólvora, donde el mensaje es cero quemados y la protección todos a favor de la niñez, orientada a evitar los incidentes por la manipulación y uso de pólvora, evitando quemaduras, almacenaje y demás que pueden presentar daños irreparables para la salud de las personas", expuso.



De los 33 lesionados por pólvora en lo que va de la temporada 2025–2026, Medellín concentra la mayoría de los casos, con 21 reportes, seguida de municipios como Nechí, Bello y El Bagre. Del total de afectados, seis son menores de edad, 27 adultos y se han documentado dos amputaciones.

Las autoridades departamentales resaltan que no se han presentado intoxicaciones por fósforo blanco ni por licor adulterado, manteniendo una variación del 0 %. Además, las partes del cuerpo más afectadas siguen siendo la cara, las manos y los pies, lo que refuerza la petición de las autoridades de evitar el uso de pólvora y a promover prácticas seguras durante las celebraciones decembrinas.