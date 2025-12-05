Condenaron a 28 años de prisión a hombre que asesinó a sus padres en Envigado, Antioquia

Sebastián Cano Ospina, un hombre de 24 años, recibió una condena de 28 años y 18 días de prisión por parte de un juez de conocimiento del municipio de Envigado, luego de que perpetrara el doble asesinato de sus padres durante la madrugada del pasado 10 de abril, los hechos ocurrieron en el barrio Jardines.

De acuerdo con los resultado de la investigación, Cano Ospina sostuvo una discusión con sus padres Eusebio Cano Correa y Luz Omaira Ospina, quienes se negaron a entregarle un dinero que su hijo les estaba solicitando y en vista de su negativa, el sentenciado los asesinó con un arma cortopunzante y huyó con algunas de sus pertenencias.

La información entregada por la Fiscalía General de la Nación dejó en evidencia que al agresor se le hallaron dos celulares y una billetera con algunas tarjetas de crédito de las cuales sustrajo hasta 9.700.000pesos. Esto, después de huir en un taxi de la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Horas después, y tras un despliegue extraordinario por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para ubicar al hombre, fue capturado con orden judicial en un motel del municipio de La Estrella y en su poder se hallaron varias dosis de diferentes tipos de estupefacientes.



De acuerdo con el fallo y tras ser condenado a prisión, Sebastián Cano Ospina también deberá pagar una multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes.