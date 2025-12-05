La chef Leonor Espinosa será la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá del Partido Liberal

La reconocida chef Leonor Espinosa confirmó su incursión en la política, asumiendo la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá, en representación del Partido Liberal.

Al ser consultada sobre si su nuevo rol significaría abandonar sus restaurantes y los fogones, Espinosa fue enfática en que por supuesto que no lo hará. La chef aclaró que puede seguir siendo la creativa del restaurante y que, de hecho, todo lo que realiza a través de la cocina ya es, de cierta manera, política. Este oficio es inherente a ella y cohabita en sí misma.



Gastronomía y Política

La motivación de Espinosa para entrar en el ámbito político se basa en su profunda conexión territorial con la gastronomía. La chef ha trabajado durante 17 años con comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Esta extensa experiencia le ha permitido conocer de primera mano cómo se produce, transforma y circula el alimento.

Su visión culinaria siempre se ha fundamentado en una cocina que busca plantear una solución a la problemática de la cultura gastronómica de Colombia. Ella promueve una cocina que da solución a la necesidad de reconectar ingredientes de la biodiversidad con nuevos productores, buscando siempre una dinámica justa. Para Espinosa, la gastronomía es un motor de desarrollo, además de ser cultura.

Su experiencia territorial le permite pensar políticas que puedan fortalecer la cadena alimentaria y que demuestren cómo la gastronomía puede generar empleo y bienestar. Además, la gastronomía le ha enseñado a identificar las historias detrás de cada ingrediente y oficio, dándole la sensibilidad necesaria para comprender la diversidad cultural de Bogotá.



La llegada al Partido Liberal

Espinosa mencionó que el "bichito" de la política lo lleva por dentro, pero recibió una comunicación directa del Partido Liberal. Confirmó que recibió un mensaje del secretario del Partido Liberal. Este proceso se inició tras consultarlo con una persona de su confianza, Héctor Olimpo Espinoza, quien es paisano de la chef y con quien mantiene una relación familiar.



Posteriormente, la candidatura se afianzó a través de María Paz Gaviria, quien es candidata al Senado en el número 100. Leonor Espinosa se considera una especie de fórmula de Maripaz Gaviria, ya que ambas coinciden en la importancia de la cultura para el desarrollo del país.

Aunque las banderas específicas de su campaña aún están en proceso de definición, el proyecto se está construyendo sobre pilares que buscan que la gastronomía sea entendida como un elemento clave para Bogotá. La chef busca que la ciudadanía comprenda que la gastronomía es economía, que es dignidad, que es cultura y que es un derecho.

