Blu Radio  / Política  / La chef Leonor Espinosa será la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá del Partido Liberal

La motivación de Espinosa para entrar en el ámbito político se basa en su profunda conexión territorial con la gastronomía. La chef ha trabajado durante 17 años con comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Esta extensa experiencia le ha permitido conocer de primera mano cómo se produce, transforma y circula el alimento.

