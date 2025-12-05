‘Ya Viene mi Bendición’, canción de Puerta al Cielo que inspira la Navidad en Bucaramanga

El mensaje de fe, amor y esperanza que transmiten dos hermanos bumangueses a través de la música está empezando a abrirse paso en distintos rincones de la ciudad. Puerta al Cielo, el proyecto musical liderado por Jaime y Edinson Trujillo, lanzó su nuevo sencillo ‘Ya Viene mi Bendición’ y viene acompañado de una buena noticia: el grupo acaba de ganar la convocatoria ‘Arte en Circulación’ del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga (IMCT).

Este programa impulsa la presentación de artistas locales en barrios, parques y distintos escenarios culturales, apostándole a recuperar espacios para la música en vivo y para la memoria artística de la ciudad.

“Afortunadamente somos uno de los ganadores y eso nos abre un espacio hermoso en Bucaramanga. Es volver a esos lugares donde la gente puede escuchar buena música y conocer a los artistas locales”, celebró Jaime Trujillo.

Puerta al Cielo nació hace cuatro años, cuando los hermanos Trujillo decidieron convertir en canciones los escritos que Jaime guardaba desde el colegio.



“Siempre estuve escribiendo canciones y las tenía archivadas en una agenda. Luego nos unimos, abrimos nuestro canal de YouTube y empezamos a subirlas. Hoy estamos felices de poder compartir todo este proceso”, contó.

La propuesta del grupo se mueve entre sonidos latinos y pop, con un sello de música que inspira.

“Queremos llevar un mensaje de fe, esperanza y paz para nuestro país, pero también resaltar los sonidos de nuestra tierra”, explicó Jaime.

Para Edinson, la motivación es igual de profunda. “Nuestra mayor inspiración es Dios. Nos gusta hacer letras que entreguen un buen mensaje, un mensaje de salvación, de amor y de esperanza”, expresó.

Publicidad

‘Ya Viene mi Bendición’ es el sencillo que Puerta al Cielo está promoviendo en esta temporada navideña. La canción invita a despedir el año con agradecimiento y recibir el 2026 con optimismo.

“Queremos que la gente escuche esta canción y entre al nuevo año con fe. A veces uno quiere hacer muchas cosas y no todas se logran, pero lo importante es empezar de nuevo con la esperanza de alcanzar los sueños y metas que vienen”, explicó Jaime.

Publicidad

El grupo ya trabaja en lo que será su primer álbum completo.

“Estamos en la preproducción del disco. Hemos ido lanzando sencillos, pero ahora queremos unir todo en un álbum. Con mi hermano, que es prácticamente el productor, vamos creando maquetas y dándole madurez a cada tema”, adelantó Jaime.

Puerta al Cielo está disponible en todas las plataformas digitales, YouTube, Instagram y servicios de música en streaming, bajo ese mismo nombre. Su proyecto sigue creciendo y, con el impulso de Arte en Circulación, esperan llevar su mensaje a cada vez más personas.