Santanderes

‘Ya Viene mi Bendición’, canción de Puerta al Cielo que inspira la Navidad en Bucaramanga

El grupo musical de Bucaramanga Puerta al Cielo trabaja en la producción de su primer álbum tras el lanzamiento de once sencillos.

