Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Antioquia  / Megaoperativo contra piques ilegales en Medellín dejó más de 60 motocicletas inmovilizadas

Megaoperativo contra piques ilegales en Medellín dejó más de 60 motocicletas inmovilizadas

Las autoridades en la capital de Antioquia aseguraron que continuarán con este tipo de operativo durante todo diciembre.

