Megaoperativo contra piques ilegales en Medellín dejó más de 60 motocicletas inmovilizadas

En un operativo realizado por la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el barrio Aranjuez de Medellín se logró dar un golpe contundente en contra de los piques ilegales que se han convertido en una práctica habitual en la ciudad y en una de las más perseguidas por las autoridades.

El reporte entregado muestra que durante el procedimiento se lograron realizar 133 comparendos y se inmovilizaron casi 60 motocicletas vinculadas directamente a los piques ilegales, mientras que las multas se hicieron por la participación en la actividad ilegal o ausencia de documentos al día.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, explicó que este tipo de operativos se vienen realizando de manera frecuente en la capital de Antioquia para poder tener una mejor movilidad durante las celebraciones decembrinas.

"En la última semana realizamos 259 intervenciones en sectores como Las 70, El Parque Lleras, Las Palmas y otros corredores viales. Practicamos 180 pruebas de alcoholemia y movilizamos 269 vehículos", destacó Ruiz.



Sobre lo que ha ocurrido en Medellín durante los últimos días hay que decir que se impusieron 1.095 comparendos por mal parqueo, 45 por informalidad en la prestación del servicio de transporte público y 180 por no portar el casco. Además, se realizaron 269 inmovilizaciones de vehículos y 523 de motocicletas.

Este año los operativos en zonas de alta afluencia como la 70 y el Parque Lleras han permitido fortalecer los controles, ya que, por ejemplo, en la 70 se han desarrollado 307 operativos con 4.702 comparendos y 1.702 inmovilizaciones.