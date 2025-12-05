Se mantienen suspensiones a vuelos de Venezuela: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 5 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 5 de diciembre de 2025:



Daniel Gallo, presidente del Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano (Sintratac) , se pronunció sobre la ola de suspensiones de vuelos en Venezuela.

, se pronunció sobre la ola de suspensiones de vuelos en Venezuela. Faustino Asprilla, exfutbolista colombiano , habló de la primera gran cita en la antesala del Mundial 2026: el sorteo oficial de la competencia este 5 de diciembre.

, habló de la primera gran cita en la antesala del Mundial 2026: el sorteo oficial de la competencia este 5 de diciembre. Además, en Mañanas Blu 10:30 se analizó la situación que atraviesa Venezuela por la suspensión de vuelos desde y hacia ese país, luego de que se confirmara que la medida continuará vigente.

Escuche el programa completo aquí: