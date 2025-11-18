Agente de tránsito fue atropellado por motociclista que quería evadir un operativo en Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que mientras realizaba trabajos de regulación y control de velocidad e informalidad durante el regreso de miles de vehículos en el Plan Retorno, un agente de tránsito fue agredido por parte de un motociclista que intentó evadir a las autoridades de la capital de Antioquia.

La información entregada por las autoridades deja en evidencia que el hombre fue requerido en el puesto de control pero quiso fugarse y en ese intento atropelló a uno de los agentes de tránsito, hecho por el que fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruíz, destacó cuando se hizo la verificación de los antecedentes del hombre se pudo constatar que tenía su licencia de conducción vencida y que, además, realizaba labores de transporte informal.

"Un motociclista fue capturado, luego de intentar evadir a las autoridades. En su intento de fuga, atropelló a uno de nuestros agentes, causándole lesiones mientras cumplía con su labor de proteger la vida y la integridad de las personas", detalló Ruíz.



Además, la Alcaldía de Medellín informó que durante los procedimientos se lograron imponer 52 comparendos a motocicletas por piques ilegales y 5 vehículos también fueron multados. Además, se inmovilizaron 10 motos y 2 carros, 15 pruebas de alcoholemia salieron positivas y se impusieron 35 comparendos a personas.

Se espera que el proceso contra el hombre avance de manera rápida por agresión contra servidor público, mientras que el agente de tránsito avanza en su recuperación en un centro asistencial de la capital de Antioquia.