Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Medellín destinará $4.800 millones para continuar búsqueda de desaparecidos en La Escombrera

Medellín destinará $4.800 millones para continuar búsqueda de desaparecidos en La Escombrera

A pesar de que el Gobierno nacional no ha designado recursos, la Alcaldía destacó que ya ha invertido $9.800 millones entre 2024 y 2025.

