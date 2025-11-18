Medellín destinará $4.800 millones para continuar búsqueda de desaparecidos en La Escombrera

Medellín destinará $4.800 millones en 2026 para continuar la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera. A pesar de que el Gobierno nacional no ha designado recursos, la Alcaldía destacó que que ya ha invertido $9.800 millones entre 2024 y 2025 en medidas técnicas y humanitarias para estas labores

Tras el hallazgo este año de siete cuerpos de víctimas de desaparición forzada en La Escombrera, en varias intervenciones allí en el polígono priorizado por la JEP, la Alcaldía de Medellín anunció la destinación de $4.800 millones para el año 2026.

Con esta decisión, la administración busca garantizar la continuidad del trabajo que realizan las madres buscadoras, quienes llevan años acompañando los procedimientos en la zona y ha reiterado la importancia de la articulación entre las autoridades, que son la Administración municipal, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

“Lidera y prioriza la inversión de más de 4800 millones para el 2026 en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Las Combreras. Respaldamos a las madres buscadoras, respaldamos la jurisdicción especial para la paz y respaldamos la unidad de búsqueda. Garantizamos los derechos humanos de las buscadoras”, resaltó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia.



Entre 2024 y 2025, el Distrito ha invertido más de $9.800 millones en la implementación de medidas integrales en este sitio. Estos recursos han permitido asegurar condiciones técnicas y humanitarias para las intervenciones, así como maquinaria, logística para los campamentos y acompañamiento psicosocial y médico a las mujeres que participan en la búsqueda.

El Auto SAR del 21 de agosto de 2025, emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz, vinculó al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior al trámite cautelar para garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de los trabajos en La Escombrera. No obstante, hasta ahora el Gobierno Nacional no ha asignado los recursos solicitados como parte de esa medida, indicó la Alcaldía.