Encuentran nuevos restos óseos de víctima de desaparición en La Escombrera: ya son 7 cuerpos

En la Comuna 13 de Medellín fueron hallados nuevos restos óseos en el marco de la búsqueda judicial que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en La Escombrera. Con este hallazgo, ya son siete las víctimas de desaparición forzada exhumadas en este sitio de alto interés forense.

El descubrimiento se produjo en la tarde del 25 de septiembre y estuvo a cargo del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. El cuerpo fue encontrado en un terreno incluido en la ampliación de la medida cautelar adoptada en abril de este año.

La nueva víctima fue ubicada a pocos metros del lugar donde, entre diciembre de 2024 y julio de 2025, fueron recuperadas seis personas desaparecidas. De esta manera, se confirma la condición de La Escombrera como fosa común, tal como lo denunciaron las familias buscadoras durante más de dos décadas.

La diligencia se realizó con la presencia de familiares y de organizaciones peticionarias como Mujeres Caminando por la Verdad, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Santa Laura Montoya y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos. Estas entidades han acompañado de manera constante los procesos en el lugar.



Hasta la fecha, cuatro víctimas recuperadas han sido plenamente identificadas y entregadas a sus familias, mientras que dos permanecen en análisis de laboratorio en Medicina Legal. Los restos más recientes entrarán ahora en un proceso de identificación genética.

Entre julio de 2024 y septiembre de 2025, la JEP reportó la remoción de más de 56.000 metros cúbicos de tierra en La Escombrera, considerada uno de los escenarios más complejos para la búsqueda de desaparecidos en el país.

La Comuna 13 fue uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado en Medellín. Allí, grupos guerrilleros y paramilitares libraron intensas disputas, y la JEP ha documentado que entre 2001 y 2004 se realizaron 34 operaciones militares en la zona.