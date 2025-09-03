UBPD celebró fallo de tutela que ordena su retorno a labores de búsqueda en La Escombrera

En medio de las tensiones de los últimos meses entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas durante las labores que se adelantan en La Escombrera de la comuna 13, una decisión de segunda instancia de la Sala de Apelación del Tribunal para la Paz, del 21 de agosto de 2025, decidió amparar los derechos reclamados como vulnerados por la familia de Arles Edison Guzmán, una de las víctimas de desaparición durante la operación Orión.

Por esta razón, la JEP resolvió “convocar de manera inmediata a una mesa técnica a la UBPD para que se coordine la participación de dicha entidad en el Plan de Intervención Forense en ejecución actual, mediando la articulación entre la UBPD y el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, y sus equipos forenses”.

La determinación de la institución judicial fue recientemente celebrada por parte de la Unidad de Búsqueda, desde donde destacaron que ella exalta el rol de autoridad en materia de búsqueda que les compete y el derecho de las familias que esperan respuestas del Estado sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos desaparecidos en hechos relacionados con el conflicto armado.

"Es una sentencia histórica en la medida en que nos permite reivindicar la misionalidad humanitaria y extrajudicial de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Ayuda también a insistir en la necesaria articulación que las entidades del Sistema Integral de Paz debemos tener", explicó Carlos Hernán Marín Arias, subdirector general de la UBPD.

En medio de la importancia para las víctimas que tendría el retorno de una entidad como la Unidad Búsqueda para las acciones en La Escombrera, inclusive en un nuevo polígono tras el hallazgo de seis cuerpos, la decisión aún tiene algunos pendientes.

Esto por un auto de la misma fecha, 21 de agosto, emitido por parte de la Sección de Primera instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento que prorrogó las medidas cautelares en La Escombrera por 12 meses, hasta inicios de octubre de 2026.

El punto que podría generar un choque con el fallo de tutela tiene que ver con la determinación del auto de “mantener el cerramiento y la prohibición de intervención de cualquier persona o el desarrollo de cualquier actividad diferente a la adelantada por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en el sitio correspondiente al “Polígono nuevo””.

Blu Radio conoció que está en evaluación el conjunto de las órdenes, las implicaciones de cada una de ellas y de qué manera, en conjunto con la Unidad de Búsqueda, se puede dar cumplimiento a la sentencia de tutela.