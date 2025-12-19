Reguetonero pasó de cantante a domiciliario y busca segunda oportunidad

A inicios de 2010, el reguetón colombiano tuvo un crecimiento importante y algunos artistas comenzaron a aparecer en una ola imponente con nombres como Maluma, J Balvin, Kevin Roldán, Rekyon, entre otros, pero uno también fue influyente en ese tiempo y, ahora, anunció que tuvo que empezar a hacer domicilios por problemas económicos, pues a él no le fue tan bien como sus colegas.

"No sabía cómo iba a empezar a hacer este video. No ha sido fácil la situación. Todo el mundo pasa por altas, por bajas, por subidas y bajadas. Voy a empezar a trabajar de domiciliario a las personas que estén aquí en Medellín, que necesiten hacer alguna diligencia, que los recojan o que los lleven. Tenemos una situación económica diferente, pero con mucha moral de seguir camellando y seguir haciendo música", expresó Riko, quien de inmediato recibió miles de comentarios en redes.

Recordado por canciones como "Una Mirada", "No Vale La Pena", "Me La Pegué" y "Dejala Volar", confesó que nunca ha sentido "rabia" porque a muchos de sus amigos en la música tuvieron un éxito gigantesco, como el caso de Balvin y Maluma, por eso, quiere una segunda oportunidad y hará ese dinero para volver a impulsar su carrera "sin depender de nadie" y no quiere que "le tengan lástima", sino ser un ejemplo.

Su historia se volvió viral rápidamente y el primero en reaccionar fue Maluma, quien le deseó toda la suerte para esta nueva etapa en su carrera y espera poder conectar con él nuevamente. Pero, además, miles de personas se han postulado para ayudar a Riko nuevamente en su carrera, esto lo ha motivado de nuevo y ha comenzado a trabajar en nuevos proyectos: "Conecten conmigo si les gusta mi música, no por ayudarme", dijo.



Al igual que Balvin le dio me gusta a dos de sus videos, en forma de apoyo.

"Con toda mi bro eso es todo sin bajarle"; "Con toda pa cuando se toca fondo y entra la dificultad es porque ya comienza tu evolución"; "Dios te bendiga y te guíe por el mejor camino", son algunos comentarios en sus redes.